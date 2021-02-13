Bir hayalimiz var

TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 00:12Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Adana Demirspor'a 2 yıl sonra dönen Kaan Kanak, 2018-2019 sezonunda play-off yarı finalinde elenerek kıyısından döndükleri Süper Lig'e bu sene yükselmek istediklerini söyledi. 30 yaşındaki sol bek, "2018-2019'da Adana Demirspor'a geldiğim zaman, play-off potasıyla çok büyük bir puan farkı vardı. O dönemde iyi bir birliktelik ve çıkış yakaladık ama sonunu getiremedik. Bu sefer inancım daha fazla. Süper Lig hasretine son vereceğiz" diye konuştu.