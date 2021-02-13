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Bir hayalimiz var

: “’de daha önce yarım kalan bir işimiz vardı. ’e çıkartmak için buradayım”

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 00:12 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Bir hayalimiz var
'a 2 yıl sonra dönen , 2018-2019 sezonunda play-off yarı finalinde elenerek kıyısından döndükleri 'e bu sene yükselmek istediklerini söyledi. 30 yaşındaki sol bek, "2018-2019'da Adana Demirspor'a geldiğim zaman, play-off potasıyla çok büyük bir puan farkı vardı. O dönemde iyi bir birliktelik ve çıkış yakaladık ama sonunu getiremedik. Bu sefer inancım daha fazla. Süper Lig hasretine son vereceğiz" diye konuştu.
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