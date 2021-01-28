Balkes şov

Balıkesirspor'da transfer tahtasının açılmasıyla birlikte transferler de başladı. Balıkesirspor'da transfer tahtasının açılmasıyla birlikte transferler de başladı. Kırmızıbeyazlılar önceki gün ilk transferini İstanbulspor'dan kiralık olarak forvette oynayan Muhammed Enes Durmuş'la yaparken, ardından Slovenya'da Celje takımından, Sloven Milli Takımı golcüsü Bezjak ve Ukrayna 2. Ligi takımlarından V.Lutsk'ta forma giyen ön libero Cemal Kızılateş ile 1,5 yıllık imza atmıştı. Balkes, son olarak Sancaktepe'den sağ bek Mert Örnek'le 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıl, Keçiörengücü'nden de ön libero Erdal Öztürk'le sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.