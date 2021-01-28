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Balkes şov

'da transfer tahtasının açılmasıyla birlikte transferler de başladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 22:04 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Balkes şov
'da transfer tahtasının açılmasıyla birlikte transferler de başladı. Kırmızıbeyazlılar önceki gün ilk transferini 'dan kiralık olarak forvette oynayan 'la yaparken, ardından 'da takımından, golcüsü Bezjak ve . Ligi takımlarından V.Lutsk'ta forma giyen ön libero ile 1,5 yıllık imza atmıştı. Balkes, son olarak 'den sağ bek 'le 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıl, 'nden de ön libero 'le sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
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