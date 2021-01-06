Aissati bitti!

Mavi-lacivertliler, Denizlispor’la yollarını ayıran 32 yaşındaki orta saha ile anlaştı. Aissati, bugün Adana’ya gelerek sözleşmeye imza atacak.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 00:32Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Transfer çalışmalarına hız veren Adana Demirspor, Denizlispor'la yollarını ayıran Ismail Aissati ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı. Mavi-lacivertliler, 32 yaşındaki Faslı orta ile her konuda anlaşma sağladı. Tecrübeli orta sahayı şehre davet eden Adana Demir'in, bugün oyuncuyla resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Kariyerine Hollanda ekibi PSV'de başlayan Aissati, bir dönem Twente forması giydikten sonra 4 milyon euro'ya Ajax'ın yolunu tutmuştu. Burada 49 maçta 8 gol, 10 asistle oynayan Faslı yıldız, 2012'de Antalyaspor'a transfer olmuştu.
ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Türkiye kariyerine Antalya'da start veren tecrübeli oyuncu, daha sonra Rus ekibi Terek'e transfer olsa da yeniden Türkiye'nin yolunu tuttu. Alanyaspor, Balıkesirspor ve Denizlispor formalarını başarıyla terletti. Son olarak Denizlispor'da görev yapan Faslı yıldız, iki sezon önce 1. Lig'de Denizlispor'la şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Yeşil-siyahlılarda 93 maça çıkarak 3 gol ve 19 asistle oynadı. Bu sezon 13 maçta skora katkısı olmayan Aissati, geçtiğimiz günlerde sözleşmesini feshetmişti.