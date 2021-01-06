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Aissati bitti!

Mavi-lacivertliler, ’la yollarını ayıran 32 yaşındaki orta saha ile anlaştı. Aissati, bugün ’ya gelerek sözleşmeye imza atacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 00:32 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Aissati bitti!
Transfer çalışmalarına hız veren , 'la yollarını ayıran Ismail Aissati ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı. Mavi-lacivertliler, 32 yaşındaki Faslı orta ile her konuda anlaşma sağladı. Tecrübeli orta sahayı şehre davet eden 'in, bugün oyuncuyla resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Kariyerine Hollanda ekibi 'de başlayan Aissati, bir dönem forması giydikten sonra 4 milyon euro'ya 'ın yolunu tutmuştu. Burada 49 maçta 8 gol, 10 asistle oynayan Faslı yıldız, 2012'de 'a transfer olmuştu.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

kariyerine 'da start veren tecrübeli oyuncu, daha sonra Rus ekibi 'e transfer olsa da yeniden Türkiye'nin yolunu tuttu. , ve Denizlispor formalarını başarıyla terletti. Son olarak Denizlispor'da görev yapan Faslı yıldız, iki sezon önce . Lig'de Denizlispor'la şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Yeşil-siyahlılarda 93 maça çıkarak 3 gol ve 19 asistle oynadı. Bu sezon 13 maçta skora katkısı olmayan Aissati, geçtiğimiz günlerde sözleşmesini feshetmişti.
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