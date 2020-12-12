Haberler TFF 1.Lig Bursa'da dev randevu

'da dev randevu

’nin iki köklü kulübü ve Y.Samsunspor, 6 yıl sonra bugün kozlarını ’da paylaşıyor. 1. Lig’in iddialı iki ekibi, saat 19.00’da karşı karşıya gelecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 21:49 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Bursa'da dev randevu

1. Lig'de 6 yıl sonra birbirlerine rakip olan ile Y.Samsunspor, bu maça kazanmak için çıkacak. Bursaspor, son hafta deplasmanda Bandırma'yı mağlup ederken, Y.Samsunspor ise evinde Menemen'le 1-1 berabere kaldı. 67. kez birbirlerine rakip olacak iki takım arasında 26, 22 galibiyet alırken, 19 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

SAĞLAM'IN DUYGUSAL MAÇI
Sezona ciddi transfer yatırımı ile başlayan ve iddiasını güçlendiren Y.Samsunspor'da için, duygusal bir mücadele olacak. Sağlam, 2009-10 sezonunda Bursaspor'un teknik direktörü olarak Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, 13'üncü kez Bursaspor temsilcisine rakip olacak. Sağlam'ın takımları; 6 galibiyet, 3'er beraberlik ve mağlubiyet aldı.

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