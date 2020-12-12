Bursa'da dev randevu

TFF 1. Lig'de 6 yıl sonra birbirlerine rakip olan Bursaspor ile Y.Samsunspor, bu maça kazanmak için çıkacak. Bursaspor, son hafta deplasmanda Bandırma'yı mağlup ederken, Y.Samsunspor ise evinde Menemen'le 1-1 berabere kaldı. 67. kez birbirlerine rakip olacak iki takım arasında Bursa 26, Samsun 22 galibiyet alırken, 19 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

SAĞLAM'IN DUYGUSAL MAÇI

Sezona ciddi transfer yatırımı ile başlayan ve Süper Lig iddiasını güçlendiren Y.Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam için, duygusal bir mücadele olacak. Sağlam, 2009-10 sezonunda Bursaspor'un teknik direktörü olarak Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, 13'üncü kez Bursaspor temsilcisine rakip olacak. Sağlam'ın takımları; 6 galibiyet, 3'er beraberlik ve mağlubiyet aldı.