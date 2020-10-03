Putsila savaşı

Altay’dan ayrılacak Belaruslu maestro, Bolu, Giresun ve Adana’yı peşine taktı.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 23:50Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Altay'da son iki maçın kadrosunda yer almayan Anton Putsila, transferin son günlerinde takımdan ayrılabilir. 33 yaşındaki Belaruslu on numarayla Boluspor, Giresunspor ve Adanaspor'un ilgilendiği ifade edildi. Takımla antrenmanlara devam eden Putsila'nın, bu ekiplerle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Türkiye kariyerine 2015'te Gaziantep'la başlayan Putsila, daha sonra A.Gücü ve Altay formaları giydi. Putsila, 2019 da transfer olduğu İzmir ekibinde 44 maçta 5 gol attı, 9 asist yaptı