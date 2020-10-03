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Putsila savaşı

Altay’dan ayrılacak Belaruslu maestro, , ve Adana’yı peşine taktı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 23:50 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Putsila savaşı
Altay'da son iki maçın kadrosunda yer almayan Anton Putsila, transferin son günlerinde takımdan ayrılabilir. 33 yaşındaki Belaruslu on numarayla , Giresunspor ve 'un ilgilendiği ifade edildi. Takımla antrenmanlara devam eden Putsila'nın, bu ekiplerle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. kariyerine 2015'te 'la başlayan Putsila, daha sonra A.Gücü ve Altay formaları giydi. Putsila, 2019 da olduğu ekibinde 44 maçta 5 gol attı, 9 asist yaptı
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