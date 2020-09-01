Samsun'a yeni golcü
1. Lig’in yeni takımı, transfer harekatını sürdürüyor. Karadeniz ekibi, Rapid Wien’in forveti için görüşmelerini devam ediyor.
Yeni sezon öncesi 5 transfer yapan 1. Lig'in yeni takımı Samsunspor, hız kesmiyor. Süper Lig'i hedefleyen kırmızı-beyazlılar, hücum hattına yeni bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Listesinde birçok isim bulunan Karadeniz ekibi, Deni Alar'a imza attırmayı planlıyor. Rapid Wien ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki golcü için temaslarını sürdüren Samsunspor Yönetimi'nin kısa süre içinde transferi bitirmesi bekleniyor.
23 MAÇ, 3 GOL, 5 ASİST
Geçtiğimiz sezon Bulgaristan ekibi Levski Sofya'da kiralık oynayan Hırvat futbolcunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Bulgaristan'da beklentilerin altında kalan Alar, profesyonel kariyerinde Leoben, Kapfenberger, Rapid Wien, Strum Graz ve Sofya formaları giydi.
Geçtiğimiz sezon Sofya ile 23 resmi karşılaşmaya çıkan Deni Alar, 3 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 de asist yaptı.
- 1.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Samsun'a yeni golcü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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