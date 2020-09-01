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01 Eylül 2020, Salı
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'a yeni golcü

Samsun'a yeni golcü

1. Lig’in yeni takımı, harekatını sürdürüyor. Karadeniz ekibi, ’in forveti için görüşmelerini devam ediyor.

Yeni sezon öncesi 5 yapan 1. Lig'in yeni takımı , hız kesmiyor. 'i hedefleyen kırmızı-beyazlılar, hücum hattına yeni bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Listesinde birçok isim bulunan Karadeniz ekibi, Deni Alar'a imza attırmayı planlıyor. ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki golcü için temaslarını sürdüren Samsunspor Yönetimi'nin kısa süre içinde transferi bitirmesi bekleniyor.

23 MAÇ, 3 GOL, 5 ASİST
Geçtiğimiz sezon Bulgaristan ekibi 'da kiralık oynayan Hırvat futbolcunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Bulgaristan'da beklentilerin altında kalan Alar, profesyonel kariyerinde Leoben, Kapfenberger, Rapid Wien, Strum Graz ve Sofya formaları giydi.
Geçtiğimiz sezon Sofya ile 23 resmi karşılaşmaya çıkan Deni Alar, 3 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 de asist yaptı.

  1. 1.9.2020
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