Samsun'a yeni golcü

Yeni sezon öncesi 5 transfer yapan 1. Lig'in yeni takımı Samsunspor, hız kesmiyor. Süper Lig'i hedefleyen kırmızı-beyazlılar, hücum hattına yeni bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Listesinde birçok isim bulunan Karadeniz ekibi, Deni Alar'a imza attırmayı planlıyor. Rapid Wien ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki golcü için temaslarını sürdüren Samsunspor Yönetimi'nin kısa süre içinde transferi bitirmesi bekleniyor.



23 MAÇ, 3 GOL, 5 ASİST

Geçtiğimiz sezon Bulgaristan ekibi Levski Sofya'da kiralık oynayan Hırvat futbolcunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Bulgaristan'da beklentilerin altında kalan Alar, profesyonel kariyerinde Leoben, Kapfenberger, Rapid Wien, Strum Graz ve Sofya formaları giydi.

Geçtiğimiz sezon Sofya ile 23 resmi karşılaşmaya çıkan Deni Alar, 3 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 de asist yaptı.