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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Sağlık açısından tehlikeli

Sağlık açısından tehlikeli

liglerin devam etmesi kararı hakkında konuştu.

liglerin devam etmesi kararı hakkında konuştu. Şampiyonluk ipini her türlü göğüsleyeceklerini söyleyen Aztopal, "Temmuz ve ağustosta çok sıcak olacak. Bazı statların ışığı bile yok. Soyunma odaları, tuvaletleri hijyen değil. İnşallah sağlık sorunu olmaz" dedi.
  1. 27.6.2020
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