Trtovac’ta işlem tamam

Menemenspor, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek stoperi Jasmin Trtovac ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. Sırp savunmacının önümüzdeki günlerde 1 yıllık mukavele imzalayacağı kaydedildi. 33 yaşındaki futbolcunun yönetimin istediği indirimi de yapmayı kabul ettiği vurgulandı. Trtovac bu sezon bu sezon 20 maçta oynadı.