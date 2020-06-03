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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Trtovac’ta işlem tamam

Trtovac’ta işlem tamam

, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek stoperi ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı.

, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek stoperi ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. Sırp savunmacının önümüzdeki günlerde 1 yıllık mukavele imzalayacağı kaydedildi. 33 yaşındaki futbolcunun yönetimin istediği indirimi de yapmayı kabul ettiği vurgulandı. Trtovac bu sezon bu sezon 20 maçta oynadı.

  1. 3.6.2020
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