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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Kasapoğlu: Çok üzüldük

Kasapoğlu: Çok üzüldük

Gençlik ve , yaşamını yitiren Eskişehirsporlu futbolcu için taziye mesajı yayınladı.

Gençlik ve , yaşamını yitiren Eskişehirsporlu futbolcu için taziye mesajı yayınladı. Kasapoğlu "Büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Merhum'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiasına başsağlığı dilerim" dedi.

  1. 22.4.2020
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