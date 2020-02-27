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27 Şubat 2020, Perşembe
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kritik virajda

Adana Demirspor kritik virajda

1. Lig'de yakaladığı çıkışla 25 yıllık özlemini dindirmeye bir adım daha yaklaşan , önündeki kritik maç haftalarını kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

'nın köklü kulüplerinden mavi-lacivertli ekip, aldığı sonuçlar ve topladığı puanlarla zirve mücadelesi veren takımlar arasına girdi. Özellikle ara transfer döneminde takıma dahil edilen tecrübeli isimlerle yoluna devam eden ekibi, son 9 haftada 7 galibiyet bir de beraberlikle 22 puan topladı.

HATAYSPOR'LA KRİTİK RANDEVU

Sezonu ilk iki sırada tamamlayanın direkt Süper Lig'e yükseldiği ligde 40 puana ulaşan ve lider Hatayspor ile arasındaki farkı 8'e indiren mavi-lacivertli takım, cumartesi günü ekibiyle yapacağı kritik maça hazırlanıyor.

Hatayspor'u mağlup etmesi durumunda aralarındaki puan farkını 5'e indirecek , en son 1994-1995 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'e yeniden çıkma hedefi doğrultusunda önemli bir virajı dönecek.

Adana Demirspor, geçen sezon (2018-2019) play-off yarı finalinde ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Hatayspor karşısında, ikinci maçta 90+7. dakikada kalesinde gördüğü golle final şansını kaybetmişti.

Mavi-lacivertliler, ligde 26. haftada da 37 puanlı ile karşı karşıya gelecek.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI
Adana Demirspor, bu sezon şu ana kadar 1. Lig'in en çok gol atan takımı olmayı başardı. Ligde 24 haftada 46 kez rakip fileleri havalandıran Akdeniz ekibi, en golcü takım durumunda bulunuyor. Sezon başından bu yana kalesinde 28 gol gören Adana Demirspor, aynı zamanda ligde averajı en iyi olan takım.

TÜTÜNEKER YÖNETİMİNDE 35 PUAN
Sezona başladığı teknik direktör ile 3. haftanın ardından yollarını ayıran Adana Demirspor'da, göreve getirildi. Tütüneker yönetimindeki 21 haftalık periyotta, 10 galibiyet ve 5 beraberlikle 35 puan toplayan Adana ekibi, bu süreçte 6 maçtan yenilgiyle ayrıldı.

  1. 27.02.2020
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