Volkan Şen Adana Demirspor'da yeniden doğdu
TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkmak için mücadele eden Adana Demirspor'un tecrübeli futbolcusu Volkan Şen, takımını sırtlamaya devam ediyor. Yıldız isim son olarak Menemenspor maçındaki geri dönüşün mimarlarından oldu.
TFF 1. Lig'de kıyasıya devam eden Süper Lig yarışında takımlar kritik haftalara girdi. Play-off hattında bulunan ancak ligi ikinci bitirerek Süper Lig'e direkt çıkma şansı elde etmek isteyen Adana Demirspor, Menemenspor maçında önemli bir sınav verdi. Karşılaşmanın ilk 17 dakikasında 2-0 geriye düşen Akdeniz ekibi, mücadeleden 3-2 galip ayrılmayı başardı.
Mavi-lacivertli takımda galibiyetin mimarlarından olan kaptan Volkan Şen, performansıyla dikkat çekiyor. 32 yaşındaki kanat oyuncusu, Demirspor formasıyla çıktığı 19 maçta 4 gol atarken, 7 de asist yapma başarısı gösterdi. Süper Lig'de Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor gibi takımlarda deneyimi bulunan Volkan Şen, Adana temsilcisinin kalan maçlarda da en büyük kozu olacak.
- 26.02.2020
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
FB. Lİ YAHU NİYE TEKNİK DİREKTÖR ARIYORSUNUZ İŞTE ÖNÜNÜZDE AYKUT KOCAMAN DURUYOR HAZIR BOŞTA DA DAHA NE ARIYORSUNUZ.
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
akrep size Aykut tan başkası yaramaz
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Crystal Palace Ozan Tufan'ı derbide beğenmedi
Toplam 1
Yorum
hakan nolacak sanki 4 maçın birinde iyi oyna okadar
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