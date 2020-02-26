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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 1.Lig Volkan Şen fırtınası kaldığı yerden! 1. Lig'i sallamaya devam ediyor

'da yeniden doğdu

Volkan Şen Adana Demirspor'da yeniden doğdu

1. Lig'de 'e çıkmak için mücadele eden 'un tecrübeli futbolcusu , takımını sırtlamaya devam ediyor. Yıldız isim son olarak Menemenspor maçındaki geri dönüşün mimarlarından oldu.

1. Lig'de kıyasıya devam eden yarışında takımlar kritik haftalara girdi. Play-off hattında bulunan ancak ligi ikinci bitirerek Süper Lig'e direkt çıkma şansı elde etmek isteyen , Menemenspor maçında önemli bir sınav verdi. Karşılaşmanın ilk 17 dakikasında 2-0 geriye düşen ekibi, mücadeleden 3-2 galip ayrılmayı başardı.

Mavi-lacivertli takımda galibiyetin mimarlarından olan kaptan , performansıyla dikkat çekiyor. 32 yaşındaki kanat oyuncusu, Demirspor formasıyla çıktığı 19 maçta 4 gol atarken, 7 de asist yapma başarısı gösterdi. Süper Lig'de , ve gibi takımlarda deneyimi bulunan Volkan Şen, temsilcisinin kalan maçlarda da en büyük kozu olacak.

  1. 26.02.2020
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