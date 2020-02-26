Volkan Şen Adana Demirspor'da yeniden doğdu

TFF 1. Lig'de kıyasıya devam eden Süper Lig yarışında takımlar kritik haftalara girdi. Play-off hattında bulunan ancak ligi ikinci bitirerek Süper Lig'e direkt çıkma şansı elde etmek isteyen Adana Demirspor, Menemenspor maçında önemli bir sınav verdi. Karşılaşmanın ilk 17 dakikasında 2-0 geriye düşen Akdeniz ekibi, mücadeleden 3-2 galip ayrılmayı başardı.

Mavi-lacivertli takımda galibiyetin mimarlarından olan kaptan Volkan Şen, performansıyla dikkat çekiyor. 32 yaşındaki kanat oyuncusu, Demirspor formasıyla çıktığı 19 maçta 4 gol atarken, 7 de asist yapma başarısı gösterdi. Süper Lig'de Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor gibi takımlarda deneyimi bulunan Volkan Şen, Adana temsilcisinin kalan maçlarda da en büyük kozu olacak.