Menemenspor 2-3 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Menemenspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Menemenspor 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

İzmir temsilcisi 1'de Mehmet Boztepe ve 17'de Tayfun Akdoğan'ın golleriyle 2-0'ı yakaladı.

Pes etmeyen ve müthiş bir geri dönüşe imza atan Adana Demirspor, 43'te Hasan Kılıç, 52'de Erkan Zengin (penaltı) ve 55'te Volkan Şen'in golleriyle üç puanı kaptı.

Son 5 maçta 4. galibiyetini alan Mavi Şimşekler puanını 40'a çıkarıp maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.

Üst üste 2. kez kaybeden Menemenspor ise 32 puanda kaldı.