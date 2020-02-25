Menemenspor 2-3 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor'dan müthiş dönüş!

2-3 | MAÇ SONUCU

Menemenspor 2-3 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'de şampiyonluk hesapları yapan , 24. hafta mücadelesinde 'a konuk oldu. Maçın başında 2-0 yenik duruma düşen Demirspor, müthiş bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Konuk ekip bu sonuçla puanını 40'a yükseltip maç fazlasıyla 3. sıraya tırmandı.

1. Lig'in 24. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi Menemenspor 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

temsilcisi 1'de Mehmet Boztepe ve 17'de Tayfun Akdoğan'ın golleriyle 2-0'ı yakaladı.

Pes etmeyen ve müthiş bir geri dönüşe imza atan Demirspor, 43'te Hasan Kılıç, 52'de (penaltı) ve 55'te 'in golleriyle üç puanı kaptı.

Son 5 maçta 4. galibiyetini alan Mavi Şimşekler puanını 40'a çıkarıp maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.

Üst üste 2. kez kaybeden Menemenspor ise 32 puanda kaldı.

  1. 25.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemenspor 2-3 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN