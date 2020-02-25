Menemenspor 2-3 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Adana Demirspor, 24. hafta mücadelesinde Menemenspor'a konuk oldu. Maçın başında 2-0 yenik duruma düşen Demirspor, müthiş bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Konuk ekip bu sonuçla puanını 40'a yükseltip maç fazlasıyla 3. sıraya tırmandı.
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Menemenspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Menemenspor 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
İzmir temsilcisi 1'de Mehmet Boztepe ve 17'de Tayfun Akdoğan'ın golleriyle 2-0'ı yakaladı.
Pes etmeyen ve müthiş bir geri dönüşe imza atan Adana Demirspor, 43'te Hasan Kılıç, 52'de Erkan Zengin (penaltı) ve 55'te Volkan Şen'in golleriyle üç puanı kaptı.
Son 5 maçta 4. galibiyetini alan Mavi Şimşekler puanını 40'a çıkarıp maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.
Üst üste 2. kez kaybeden Menemenspor ise 32 puanda kaldı.
- 25.02.2020
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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