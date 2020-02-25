Hatayspor 1-0 Osmanlıspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Hatayspor, Antakya Atatürk Stadyumu'nda Osmanlıspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılırken, Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı.
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Hatayspor ve Osmanlıspor, Antakya Atatürk Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi Hatayspor, mücadeleden 1-0'lık üstünlükle ayrılan taraf oldu.
Karşılaşmanın tek golü 10. dakikada Yusuf Abdioğlu'ndan geldi ve bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
6 SARI KART ÇIKTI
Hatayspor'da Mesut Çaytemel 40', Kubilay Sönmez 61', Alican Özfesli 69' ve Gökhan Karadeniz 90' dakikalarda sarı kart görürken, Osmanlıspor'da Halil İbrahim Esen 17', Ali Eren İyican 63'te sarı kart ile cezalandırıldı.
Bu sonuçla beraber Hatayspor, 48 puanla ligin zirvesinde yer almaya devam ederken, Osmanlıspor, 21 puanla 15. sırada kendine yer buldu.
Hatayspor, gelecek hafta deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu olacak. Osmanlıspor ise evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
- 25.02.2020
- Hatayspor 1-0 Osmanlıspor | MAÇ SONUCU
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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