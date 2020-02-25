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25 Şubat 2020, Salı
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1-0 | MAÇ SONUCU

Hatayspor 1-0 Osmanlıspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 24. haftasında , Antakya Atatürk Stadyumu'nda ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılırken, Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında ve , Antakya Atatürk Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi Hatayspor, mücadeleden 1-0'lık üstünlükle ayrılan taraf oldu.

Karşılaşmanın tek golü 10. dakikada Yusuf Abdioğlu'ndan geldi ve bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

6 SARI KART ÇIKTI

Hatayspor'da Mesut Çaytemel 40', Kubilay Sönmez 61', Alican Özfesli 69' ve Gökhan Karadeniz 90' dakikalarda sarı kart görürken, Osmanlıspor'da Halil İbrahim Esen 17', Ali Eren İyican 63'te sarı kart ile cezalandırıldı.

Bu sonuçla beraber Hatayspor, 48 puanla ligin zirvesinde yer almaya devam ederken, Osmanlıspor, 21 puanla 15. sırada kendine yer buldu.

Hatayspor, gelecek hafta deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu olacak. Osmanlıspor ise evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

  1. 25.02.2020
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