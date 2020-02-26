Müthiş dönüş

TFF 1. Lig'in 24. haftası Menemen ile Adana Demir arasında nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. İzmir ekibi, rakibi karşısında 1'de Mehmet ve 17'de Tayfun'un golleriyle 2-0'ı yakaladı. 43'te Hasan, farkı bire indirdi ve devrenin skorunu belirledi: 2-1. Erkan Zengin, 52'de yerde kaldığı pozisyonun ardından topun başına geçti ve penaltıdan attığı golle durumu eşitledi: 2-2. Adana Demir, 55'te Volkan Şen'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağları sarsmasıyla 3-2 öne geçti. Kalan sürede iki ekip de fırsatları değerlendiremedi ve müthiş bir geri dönüşe imza atan Mavi Şimşekler, puanını 40'a yükseltti. Play-off'u kovalayan Menemen ise 32 puanda kaldı.

TÜTÜNEKER: KARAKTER KOYDULAR

Adana Demirspor teknik direktörü Uğur Tütüneker, maçın ardından oyuncularını kutladı. Müthiş bir geri dönüşe imza attıklarını belirten Tütüneker, "Tecrübeli oyuncular dan kurulu bir takıma sahibiz. Sahaya karakter koydular. Bu şekilde geriden gelerek kazanmak ilerleyen zamanlar için de ivme kazandırır. Süper Lig biletini alan taraf olmak istiyoruz" dedi.