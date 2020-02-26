Müthiş dönüş
Adana Demirspor, Menemenspor karşısında Mehmet ve Tayfun’un golleriyle geriye düştü. Hasan, Erkan (pen.) ve Volkan’la müthiş bir dönüş yaparak puanını 40’a çıkarttı.
TFF 1. Lig'in 24. haftası Menemen ile Adana Demir arasında nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. İzmir ekibi, rakibi karşısında 1'de Mehmet ve 17'de Tayfun'un golleriyle 2-0'ı yakaladı. 43'te Hasan, farkı bire indirdi ve devrenin skorunu belirledi: 2-1. Erkan Zengin, 52'de yerde kaldığı pozisyonun ardından topun başına geçti ve penaltıdan attığı golle durumu eşitledi: 2-2. Adana Demir, 55'te Volkan Şen'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağları sarsmasıyla 3-2 öne geçti. Kalan sürede iki ekip de fırsatları değerlendiremedi ve müthiş bir geri dönüşe imza atan Mavi Şimşekler, puanını 40'a yükseltti. Play-off'u kovalayan Menemen ise 32 puanda kaldı.
TÜTÜNEKER: KARAKTER KOYDULAR
Adana Demirspor teknik direktörü Uğur Tütüneker, maçın ardından oyuncularını kutladı. Müthiş bir geri dönüşe imza attıklarını belirten Tütüneker, "Tecrübeli oyuncular dan kurulu bir takıma sahibiz. Sahaya karakter koydular. Bu şekilde geriden gelerek kazanmak ilerleyen zamanlar için de ivme kazandırır. Süper Lig biletini alan taraf olmak istiyoruz" dedi.
- 26.2.2020
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Müthiş dönüş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.