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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Müthiş dönüş

Müthiş dönüş

, Menemenspor karşısında Mehmet ve Tayfun’un golleriyle geriye düştü. Hasan, Erkan (pen.) ve Volkan’la müthiş bir dönüş yaparak puanını 40’a çıkarttı.

1. Lig'in 24. haftası Menemen ile arasında nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. ekibi, rakibi karşısında 1'de Mehmet ve 17'de Tayfun'un golleriyle 2-0'ı yakaladı. 43'te Hasan, farkı bire indirdi ve devrenin skorunu belirledi: 2-1. , 52'de yerde kaldığı pozisyonun ardından topun başına geçti ve penaltıdan attığı golle durumu eşitledi: 2-2. Adana Demir, 55'te 'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağları sarsmasıyla 3-2 öne geçti. Kalan sürede iki ekip de fırsatları değerlendiremedi ve müthiş bir geri dönüşe imza atan Mavi Şimşekler, puanını 40'a yükseltti. Play-off'u kovalayan Menemen ise 32 puanda kaldı.

TÜTÜNEKER: KARAKTER KOYDULAR
teknik direktörü , maçın ardından oyuncularını kutladı. Müthiş bir geri dönüşe imza attıklarını belirten Tütüneker, "Tecrübeli oyuncular dan kurulu bir takıma sahibiz. Sahaya karakter koydular. Bu şekilde geriden gelerek kazanmak ilerleyen zamanlar için de ivme kazandırır. biletini alan taraf olmak istiyoruz" dedi.

  1. 26.2.2020
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