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20 Şubat 2020, Perşembe
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maçı bizi diriltti

Hatay maçı bizi diriltti

Ligde 7 maç sonra galibiyetle tanışan Akhisarspor'da , çıkışlarını sürdürüp yarıştan kopmayacaklarını söyledi.

Ligde 7 maç sonra galibiyetle tanışan Akhisarspor'da , çıkışlarını sürdürüp yarıştan kopmayacaklarını söyledi. Hatayspor'u mağlup etmenin kendilerini dirilttiğini belirten Vural, "Hedefimiz önce ilk 6'dan kopmayıp ardından ilk 2'yi kovalamak" diye konuştu.
  1. 20.2.2020
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