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07 Ocak 2020, Salı
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Hatayspor Bokila ile yollarını ayırdı

Hatayspor Bokila ile yollarını ayırdı

1. Lig lideri Hatayspor, ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yaptıkları açıklamada teşekkür eden kulüp, yeni forvet arayışlarını hızlandırdı.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Jeremy Bokila'ya katkıları için teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Diğer yandan, takımda fazla forma şansı bulamayan 31 yaşındaki Kongolu forvet Jeremy Bokila'nın, Keçiörengücü ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

  1. 07.01.2020
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