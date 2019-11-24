Ümraniye zirvede
Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup eden Ümraniye, maç fazlasıyla zirveye çıktı. Barış'la devreyi önde kapatan Karagümrük, Gimbert'e engel olamadı: 1-1. Emeghara, Karagümrük'ü bir kez daha öne geçirdi: 2-1. Emircan'la penaltı kaçıran konuk ekip, Gimbert ve Gomis'le 3-2 kazanırken; 21 puanla maç fazlasıyla zirveye çıktı.
Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup eden Ümraniye, maç fazlasıyla zirveye çıktı. Barış'la devreyi önde kapatan Karagümrük, Gimbert'e engel olamadı: 1-1. Emeghara, Karagümrük'ü bir kez daha öne geçirdi: 2-1. Emircan'la penaltı kaçıran konuk ekip, Gimbert ve Gomis'le 3-2 kazanırken; 21 puanla maç fazlasıyla zirveye çıktı.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
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