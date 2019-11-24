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24 Kasım 2019, Pazar
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Ümraniye zirvede

Ümraniye zirvede

mağlup eden Ümraniye, . Barış'la devreyi önde kapatan Karagümrük, 'e engel olamadı: 1-1. Emeghara, Karagümrük'ü bir kez daha öne geçirdi: 2-1. Emircan'la penaltı kaçıran konuk ekip, Gimbert ve 'le 3-2 kazanırken; 21 puanla maç fazlasıyla zirveye çıktı.

mağlup eden Ümraniye, . Barış'la devreyi önde kapatan Karagümrük, 'e engel olamadı: 1-1. Emeghara, Karagümrük'ü bir kez daha öne geçirdi: 2-1. Emircan'la penaltı kaçıran konuk ekip, Gimbert ve 'le 3-2 kazanırken; 21 puanla maç fazlasıyla zirveye çıktı.

  1. 24.11.2019
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