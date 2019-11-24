Ümraniye zirvede

Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup eden Ümraniye, maç fazlasıyla zirveye çıktı. Barış'la devreyi önde kapatan Karagümrük, Gimbert'e engel olamadı: 1-1. Emeghara, Karagümrük'ü bir kez daha öne geçirdi: 2-1. Emircan'la penaltı kaçıran konuk ekip, Gimbert ve Gomis'le 3-2 kazanırken; 21 puanla maç fazlasıyla zirveye çıktı.