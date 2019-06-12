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12 Haziran 2019, Çarşamba
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’da transfer yasağı şoku

Altay’da transfer yasağı şoku

1. Lig ekiplerinden ’a eski futbolcu ve personel alacakları sebebiyle transfer yasağı getirildi. Siyah beyazlıların yasağı kaldırmak için yaklaşık 1 milyon TL ödemesi gerekiyor.

Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başlayan 'da transfer yasağı şoku yaşanıyor.

Geçmiş yıllarda kulüpte görev yapan futbolcular ve personele olan borçlar sebebiyle temsilcisine transfer yasağı getirildi. Siyah beyazlıların yasağı kaldırmak için yaklaşık 1 milyon TL ödemesi gerektiği öğrenilirken, paranın ödenmemesi durumunda takım yeni sezona transfer yapamadan girecek. Yönetimin yakın zamanda bir araya gelerek konuyu değerlendireceği ve kesin kararını vereceği bildirildi.

  1. 12.06.2019
  2. Güncelleme: 12.06.2019 13:59
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