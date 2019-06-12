Altay’da transfer yasağı şoku
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’a eski futbolcu ve personel alacakları sebebiyle transfer yasağı getirildi. Siyah beyazlıların yasağı kaldırmak için yaklaşık 1 milyon TL ödemesi gerekiyor.
Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başlayan Altay'da transfer yasağı şoku yaşanıyor.
Geçmiş yıllarda kulüpte görev yapan futbolcular ve personele olan borçlar sebebiyle İzmir temsilcisine transfer yasağı getirildi. Siyah beyazlıların yasağı kaldırmak için yaklaşık 1 milyon TL ödemesi gerektiği öğrenilirken, paranın ödenmemesi durumunda takım yeni sezona transfer yapamadan girecek. Yönetimin yakın zamanda bir araya gelerek konuyu değerlendireceği ve kesin kararını vereceği bildirildi.
- 12.06.2019
- Güncelleme: 12.06.2019 13:59
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Yorum
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Toplam 1
Yorum
baksoy Şenol hocanın elinde MESSİ varken başka futbolculardan medet umuyor ? Girdikten sonra performansı parmak ısırtırdı ? Tabiki bir de YAZICI
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Rodallega bu hafta biter
Toplam 1
Yorum
baksoy Başkanım bırakalım o bize yalvarsın ? Yani 1 milyon EURO ' yu hangi kulüp ona verir ? Bize altyapımız yeter ? Futbolcular bize yalvarsın ?
Altay’da transfer yasağı şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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