Karşıyaka'da gündem kongre
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Karşıyaka'da gündem kongre

Karşıyaka'da gündem kongre

, ve voleybol branşlarında A takım kategorisinde sezonu tamamlayan Karşıyaka, ay sonundaki mali genel kurula hazırlanıyor.

, ve voleybol branşlarında A takım kategorisinde sezonu tamamlayan Karşıyaka, ay sonundaki mali genel kurula hazırlanıyor.

Yeşil-kırmızılıların olağan mali kongresi 31 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de Zübeyde Hanım Karşıyaka Nikah Evi'nde düzenlenecek. Genel kurul gündemine yönetim kurulu seçimi maddesi eklenmedi.

Futbolda sözleşmesi biten isimlerle ön görüşmeyi lig biter bitmez yapan, altyapıdan 5 gençle profesyonel sözleşme imzalayan yönetim, Teknik direktör Mesut Toros ve oyuncularla kongre sonrası resmi olarak masaya oturmayı planlıyor. Basketbol takımının yeni sezon bütçesi de kongrede belli olacak. Basketbolda Antrenör Dirk Bauermann'ın durumu transferler stratejisi kongre sonrası haziran ayında masaya yatırılacak.

  1. 25.05.2019
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