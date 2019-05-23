Eskişehirspor'da olağanüstü kongre ertelendi
23 Mayıs 2019, Perşembe
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'da ertelendi

Eskişehirspor'da olağanüstü kongre ertelendi

’da gerçekleşecek olan , yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ’a ertelendi.

'da gerçekleşecek olan , yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 'a ertelendi.

1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ligde kalmayı garantilemesinin ardından taraftarın baskısı üzerine olağanüstü kongre kararı almıştı. Bugün yapılması gereken Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 30 Mayıs'a ertelendi. Sadece 887 delegenin sadece 110'unun katıldığı ve çoğunluğun sağlanamadığı kongrede, ilerleyen süreçte neler olacağı ise merakla bekleniyor.

"HEDEFİMİZ ESKİŞEHİRSPOR'UN BİR GÜNÜNÜN BİLE KAYBOLMAMASI"

Kongre öncesi açıklamalarda bulunan mevcut Eskişehirspor Kulüp Başkanı , devam etmeyi düşünmediğini ve yeterli katılımın sağlanmadığını söyledi. Kaan Ay, "Yeni gelecek yöneticiler ve başkanımız Eskişehirspor'u layık olduğu yerlere getirecektir diye umut ediyorum. Biliyorsunuz çok çağrı yaptık, basın toplantılarında belirttik. Biz 8 Mayıs tarihinde kongre kararı aldık Afyon maçından sonra. Yasal olarak 15 gün bekleme süresi vardır. 15 gün beklendi, en son gün de bugündür. Biz Eskişehirspor'un bir günü bile kaybolmasın diye bugün hemen kongre yapalım dedik ama şu anki katılım yeterli değil, bugün yine ertelenecek gibi görünüyor. Biliyorsunuz Afyon maçından sonra taraftar beni istifaya davet etti, ben de istifamı verdim. Demek ki yaptığımız çalışmalar doğru değilmiş, öyle kanaat getirmişler biz de buna uyacağız, istifa edeceğiz. İnşallah yeni gelecek arkadaşlar Eskişehirspor'u daha iyi noktalara getirirler. Bizim de hedefimiz Eskişehirspor'un bir günü bile kaybolmasın diye hemen en erken kongre tarihini aldık, o da bugüne denk geliyordu, yasal süreden haberi olmayan kişiler var, bunu bütün camianın bilmesini istiyorum. 15 gün yasal süre vardır. Kongre kararı aldıktan sonra yasal süre işler, ondan sonra kongre tarihi belirlenir. Biz de bugünü seçtik, bu salonu seçtik, ama şu anda katılım yok. İnşallah önümüzdeki hafta yeni yönetim oluşur" ifadelerini kullandı.

Kongre bir hafta sonra aynı saate ertelendi.

  1. 23.05.2019
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