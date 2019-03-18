Karabükspor küme düştü – Fotomaç – 18 Mart 2019
18 Mart 2019, Pazartesi
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küme düştü

Karabükspor küme düştü

Ligin 26. haftasında 'a konuk olan maçı 4-0 kaybederek bitime 8 hafta kala küme düşen ilk takım oldu.

Ligin 26. haftasında 'a konuk olan maçı 4-0 kaybederek bitime 8 hafta kala küme düşen ilk takım oldu. Bu sezon mali sıkıntılar yaşayan ve sezon başında puan silme cezası alan , 26. hafta sonunda -1 puan ile 2. Lig'e düştü. Altay'ın gollerini 9 ve 42'de Paixao, 34'te Kappel ve 88'de İhsan Furkan kaydetti.

  1. 18.3.2019
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