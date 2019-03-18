Gençler zirveye uydu – Fotomaç – 18 Mart 2019
18 Mart 2019, Pazartesi
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Gençler zirveye uydu

Gençler zirveye uydu

’e çıkmayı kafaya koyan , kritik deplasmanında 3 puana tek golle ulaştı. Başkent ekibi, Jailton’un golüyle önemli bir adım attı.

1. Lig'de şampiyonluk yarışında Denizlispor ile kıyasıya bir yarış veren G.Birliği, deplasmanından altın değerinde 3 puan çıkardı. İlk yarıda Stancu ile gole yaklaşan, Selçuk ile direğe takılan G.Birliği aradığını bulamadı. 60'ta Alper'in ortasında topu önünde bulan Jailton, takımını öne geçirdi: 0-1. Golden sonra Adanaspor, Digao ile tehlike yarattı fakat olmadı. Son dakikalarda G.Birliği'nden Nadir direğe takıldı. ekibi bu galibiyetle puanını 54 yaparak 'yi yakaladı.

  1. 18.3.2019
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