Gazişehir'den kritik 3 puan

MAÇIN ARDINDAN

Gazişehir Gaziantepspor'a sahasında 2-1 mağlup olan Ümraniyespor'da Teknik Direktör Ahmet Taşyürek maçın ardından takımın çok yorgun olduğunu söyleyerek, "Milli maç arası bize çok yarayacak" diye konuştu.



Spor Toto 1. Lig'in 26. hafta mücadelesinde taraftarı önünde Gazişehir Gaziantep'e 2-1 mağlup olan Ümraniyespor'da Teknik Direktör Ahmet Taşyürek karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Özellikle Leandrinho'nun ilk yarıda kaçırdığı gole değinerek sözlerine başlayan Taşyürek, "Bugün golü bulduktan sonra kaçırdığımız pozisyonları değerlendirmemiz gerekirdi. Farkı açmamız gerekirken bir anda golü yedik ve soyunma odasına 1-1'lik skorla girdik. İkinci yarıda da takımdaki yorgunluk kendisini gösterince böyle bir sonuç ortaya çıktı. Hem ligde hem kupada devam ettiğimiz için yorgunluk oluştu ve bu durum da kendisini gösterdi. Kadro derinliğimiz de çok fazla değil. Geçtiğimiz hafta Denizli maçında da ilk yarıda başka ikinci yarıda başka bir takım gibiydik. Önümüzdeki hafta milli maçlar nedeniyle lige verilecek olan ara en çok bize yarayacaktır. En kısa sürede toparlanmak istiyoruz" dedi.



Golü kaçıran Leandrinho'yla soyunma odasında konuştuklarını ve oyuncunun da çok üzgün olduğunu sözlerine ekleyen Taşyürek, "Orada şut çekerseniz, kaleciyi çalımlamak isterseniz ya da pas vermeye çalışırsanız anlarım, ancak ciddiyetsiz şekilde bu vuruşu yaparsanız, o zaman takıma saygısızlık yaparsanız. Oyuncuya da bunu söyledim ve üzgün olduğunu ifade etti" diyerek sözlerini tamamladı.

GAZİŞEHİR CEPHESİ

Ümraniyespor deplasmanında galibiyete uzanarak zirve yarışında önemli bir engeli aşan Gazişehir Gaziantep'te Teknik Direktör Mehmet Altıparmak kalan 8 haftanın de kendileri adına final olacağını söyledi.



Ümraniyespor galibiyetiyle yarışta iddiasını sürdüren Gazişehir Gaziantep'te Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. İlk kez üst üste 3 maç kazandıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Altıparmak, "Bu zor deplasmanda, direkt rakibimiz olan bir ekibe karşı kazandığımız için mutluyuz. Şimdi 8 hafta var ve her maç bizim için final olacak. Buraya gelen taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonraki iç saha maçlarında da tribünleri doldururlar. Biz Gaziantep'i temsil ediyoruz, bunu unutmasınlar. Şimdi milli ara var. Biz çok formdaydık ve bu sırada milli maç arası denk geldi. Herhalde bu durumdan en çok etkilenecek olan takım biziz" dedi. Play-Off hattında önemli bir galibiyet aldıklarını hatırlatarak sözlerini sürdüren Mehmet Altıparmak, Sow'la ilgili olarak da, "Sow'un kalitesi tartışılmaz. Bazı futbolcular vardır, sahada durması bile yeterli olur. Sow da öyle bir oyuncu. Sahada durması bile takıma çok önemli katkılar sağlıyor" ifadelerini kullandı.



Altıparmak son olarak Igor'un bugün çok etkili bir futbol ortaya koyduğunu söyledi.

STAT: Ümraniye Belediyesi

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Mehmet Cem Satman, Utku Tunavelioğlu

ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür (Dk. 77 Metin Erol), Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Merthan Açıl, Karahan Yasir Subaşı, Timur Temeltaş (Dk. 69 Madinda), Muhammed Gönülaçar, Leandrinho (Dk. 61 Vasilogiannis), Recep Aydın, Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Uğur Arslan Kuru, Ahmet Kesim, Mehmet Erdem Uğurlu, Segbefia, Gökhan Alsan, Oğulcan Çağlayan (Dk. 90 1 Erhan Çelenk), Kerim Avcı (Dk. 86 Yusuf Cihat Çelik), Igor, Sow (Dk. 66 Poepon)

GOLLER: Dk. 31 Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor), Dk. 45 ve 73 Kerim Avcı (Gazişehir Gaziantep)

SARI KARTLAR: Alaaddin Okumuş, Karahan Yasir Subaşı (Ümraniyespor), Uğur Arslan Kuru, Kerim Avcı, Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep)