Gazişehir evinde güldü
08 Mart 2019, Cuma
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Gazişehir evinde güldü

Gazişehir evinde güldü

1'inci Lig'in 25'inci haftasında sahasında 'u 2-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 31'inci dakikada ve 83'üncü dakikada kendi kalesinde Yiğitcan attı.
11'inci dakikada sağ kanattan gelişen atağında Oğuz'un ortasında Igor'un kafa vuruşu kaleci kaldı.
31'inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan Igorr'un pasında topla buluşan Moussa Sow'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
83'üncü dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi ekibin atağında Igor yerden çevirdi. Elazığsporlu Yiğitcan'ın ters vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gazişehir sahasında 'u 2-0 mağlup etti.

STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Ramazan Keleş, Uygar Bebek, Muhammet Yumak
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK: Günay - Ahmet, Yalçın (Dk.53 Uğur), Igor, Kossi, Oğulcan (Dk. 72 Valle), Gökhan, , Oğuz, Moussa Sow, Kenan (Dk. 46 Kubilay)
TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ahmet - Serdar (Dk.77 Camara), Dialo, Mustafa, Yiğitcan, Serge, Abdulkadir, Bekamenga, Tufan (Dk. 59 Gökhan), Cengizhan, Muhammed (Dk.72 Diarra)
GOLLER: Dk. 31 Sow Dk. 83 Yiğitcan (K.K) (Gazişehir Gaziantep)
SARI KARTLAR: Kubilay, Segbefıa (Gazişehir Gaziantep) - Akakpo, Abdulkadir, Cengizhan (Tetiş Yapı Elazığspor)

  1. 08.03.2019
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