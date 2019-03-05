Kehinde golü babasına adadı Disiplin Kurulu'na sevk edildi
05 Mart 2019, Salı
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Kehinde golü babasına adadı 'na sevk edildi

Kehinde golü babasına adadı Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Denizlispor'un Nijeryalı futbolcusu Kehinde, formasının içinde, vefat eden babasının fotoğrafının basılı olduğu tişört giydiği için 'ya sevk edildi. Kehinde, attığı gol sonrasında formasını sıyırarak babasının fotoğrafını kameralara göstermişti.

1. Lig'de lider durumda bulunan Denizlispor, hafta sonunda 'da oynanan karşılaşmada 'u 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Yeşil-siyahlıların 2 golü de Nijeryalı oyuncu Kehinde'den gelirken, bu futbolcu ilginç şekilde 'ya sevk edildi. Mücadelenin 35. dakikasında Mehmet Akyüz'ün kullandığı penaltı atışı sonrasında top direkten dönerken, Kehinde topu ağlara göndermeyi başarmıştı. Bu golün ardından geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Kehinde gözyaşlarını tutamamış ve formasının altına giydiği tişörtte bulunan babasının fotoğrafını kameralara göstermişti. Bu hareketi nedeniyle Kehinde, PFDK'ya sevk edildi. 'nun resmi internet sitesinden yapılan disiplin sevkleri açıklamasında Kehinde için şu ifadelere yer verildi:
"ABALI DENİZLİSPOR Kulübü futbolcusu OLANREWAJU MUHAMMED KEHINDE'nin 02.03.2019 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-ABALI DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 6/3. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


  1. 05.03.2019
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