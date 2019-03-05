Kehinde golü babasına adadı Disiplin Kurulu'na sevk edildi
Denizlispor'un Nijeryalı futbolcusu Kehinde, formasının içinde, vefat eden babasının fotoğrafının basılı olduğu tişört giydiği için PFDK'ya sevk edildi. Kehinde, attığı gol sonrasında formasını sıyırarak babasının fotoğrafını kameralara göstermişti.
"ABALI DENİZLİSPOR Kulübü futbolcusu OLANREWAJU MUHAMMED KEHINDE'nin 02.03.2019 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-ABALI DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 6/3. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
- 05.03.2019
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
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Çok yaşa Türkiye
Toplam 2
Yorum
baksoy Sen neymişsin be ONAZİ seni mum ile arıyoruz orta saha kayıp topu kesecek adam yok takımda senden başka maalesef ?
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