Altay iddialı
İlk kez üst üste iki galibiyet alan Altay’da teknik direktör Sait Karafırtınalar, gelecek maçlarda daha iyi olacaklarını söyledi.
Bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet alan Altay, gelecek haftalara umutlu bakıyor. Siyah-beyazlı ekibin başında çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan Sait Karafırtınalar, çıkışlarının süreceğini söyledi. Takım içi rekabetin kızıştığını belirten tecrübeli hoca, "Zorunlu olarak oynattığımız Aydın ve Ulaş, Bolu maçında formanın hakkını verdi. Oyuncu tercihi yapmak oldukça zorlaştı. İlerleyen haftalarda bunun olumlu sonuçlarını göreceğiz. Altay'ın hak ettiği yere doğru süratle taşıyacağız. Giresund'dan da 3 puanla dönmenin planlarını yaptık" diye konuştu.
- 19.2.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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