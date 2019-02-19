Altay iddialı
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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iddialı

Altay iddialı

İlk kez üst üste iki galibiyet alan ’da teknik direktör , gelecek maçlarda daha iyi olacaklarını söyledi.

Bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet alan , gelecek haftalara umutlu bakıyor. Siyah-beyazlı ekibin başında çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan , çıkışlarının süreceğini söyledi. Takım içi rekabetin kızıştığını belirten tecrübeli hoca, "Zorunlu olarak oynattığımız Aydın ve Ulaş, Bolu maçında formanın hakkını verdi. Oyuncu tercihi yapmak oldukça zorlaştı. İlerleyen haftalarda bunun olumlu sonuçlarını göreceğiz. Altay'ın hak ettiği yere doğru süratle taşıyacağız. Giresund'dan da 3 puanla dönmenin planlarını yaptık" diye konuştu.

  1. 19.2.2019
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