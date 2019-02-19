Altay iddialı

Bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet alan Altay, gelecek haftalara umutlu bakıyor. Siyah-beyazlı ekibin başında çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan Sait Karafırtınalar, çıkışlarının süreceğini söyledi. Takım içi rekabetin kızıştığını belirten tecrübeli hoca, "Zorunlu olarak oynattığımız Aydın ve Ulaş, Bolu maçında formanın hakkını verdi. Oyuncu tercihi yapmak oldukça zorlaştı. İlerleyen haftalarda bunun olumlu sonuçlarını göreceğiz. Altay'ın hak ettiği yere doğru süratle taşıyacağız. Giresund'dan da 3 puanla dönmenin planlarını yaptık" diye konuştu.