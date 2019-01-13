İstanbulspor, Mehmet Zeki Çelik'in formasını "emekli" etti
13 Ocak 2019, Pazar
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, 'in formasını "emekli" etti

İstanbulspor, Mehmet Zeki Çelik'in formasını "emekli" etti

1. ekiplerinden 'un kulüp yönetimi, geçen sezon 1. Lig takımlarından Lille'e olan 'in sarı-siyahlılarda giydiği 22 numaralı formayı "emekli etme" kararı aldı.

Sarı-siyahlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "1926 yılından beri, 'umuzun yurt dışına transferini gerçekleştirdiği ilk yerli futbolcu olarak tarihe geçen 'in 22 numaralı forması, yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda emekli edilmiştir." denildi.

İstanbulspor'da bundan sonraki yıllarda futbolcular 22 numaralı forma giymeyecek.

  1. 13.1.2019 13:21
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