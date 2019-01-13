İstanbulspor, Mehmet Zeki Çelik'in formasını "emekli" etti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un kulüp yönetimi, geçen sezon Fransa 1. Lig takımlarından Lille'e transfer olan Mehmet Zeki Çelik'in sarı-siyahlılarda giydiği 22 numaralı formayı "emekli etme" kararı aldı.
Sarı-siyahlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "1926 yılından beri, İstanbulspor'umuzun yurt dışına transferini gerçekleştirdiği ilk yerli futbolcu olarak tarihe geçen Mehmet Zeki Çelik'in 22 numaralı forması, yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda emekli edilmiştir." denildi.
İstanbulspor'da bundan sonraki yıllarda futbolcular 22 numaralı forma giymeyecek.
- 13.1.2019 13:21
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
İstanbulspor, Mehmet Zeki Çelik'in formasını "emekli" etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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