Osmanlıspor'da ikinci yarı hazırlıkları başladı
Spor Toto 1'inci Lig'in ilk yarısını 29 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Osmanlıspor, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına başladı.
5 günlük iznin ardından Batıkent Tesisleri'nde toplanan mor-sarılılar teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde yaptığı yarım saatlik koşu çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
Öte yandan Başkent ekibinde transfer çalışmaları da devam ediyor. Son olarak Elazığspor'da forma giyen Mehmet Yiğit'i kadrosuna katmak isteyen Osmanlıspor, tecrübeli oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. 27 yaşındaki savunmacının ilerleyen günlerde 1.5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
- 29.12.2018 21:19
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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