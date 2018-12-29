Osmanlıspor'da ikinci yarı hazırlıkları başladı
29 Aralık 2018, Cumartesi
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'da ikinci yarı hazırlıkları başladı

Osmanlıspor'da ikinci yarı hazırlıkları başladı

1'inci Lig'in ilk yarısını 29 puanla 6'ncı sırada tamamlayan , sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına başladı.

5 günlük iznin ardından Batıkent Tesisleri'nde toplanan mor-sarılılar teknik direktör yönetiminde yaptığı yarım saatlik koşu çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.


Öte yandan Başkent ekibinde transfer çalışmaları da devam ediyor. Son olarak 'da forma giyen Mehmet Yiğit'i kadrosuna katmak isteyen , tecrübeli oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. 27 yaşındaki savunmacının ilerleyen günlerde 1.5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

  1. 29.12.2018 21:19
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