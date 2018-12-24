Elazığspor ilk yarıyı düşme potasının üstünde bitirdi
24 Aralık 2018, Pazartesi
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ilk yarıyı düşme potasının üstünde bitirdi

Elazığspor ilk yarıyı düşme potasının üstünde bitirdi

Yönetim ve ekonomik kriz yaşayan , ilk yarıyı ateş hattının bir adım üstünde tamamladı.

1. Lig'de sezonun ilk yarısında , yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ligin ilk yarısında hedeflediği puana ulaştı.Bordo-Beyazlı ekip,
16 puan toplayarak, ligin ilk yarısını düşme potasının bir üstünde tamamladı.Orhan Kaynak yönetimindeki TY Elazığspor, ligin ilk yarısında 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 16 puanla 15. sırada yer aldı.

Kalesinde 29 gol gören Bordo-Beyazlı ekip, rakip fileleri ise 22 kez havalandırdı. Elazığspor ligin ilk yarısında en farklı galibiyetlerine ve karşısında imza atarken, en farklı yenilgisini ise Gazişehir karşısında 5-0 olarak aldı.

Bordo-Beyazlı ekip, puantajda Kardemir Karabükspor, Afjet Afyonspor ve 'u geride bıraktı.

  1. 24.12.2018 15:30
  2. Güncelleme: 24.12.2018 15:33
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