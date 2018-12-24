Elazığspor ilk yarıyı düşme potasının üstünde bitirdi
Yönetim ve ekonomik kriz yaşayan TY Elazığspor, ilk yarıyı ateş hattının bir adım üstünde tamamladı.
Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısında TY Elazığspor, yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ligin ilk yarısında hedeflediği puana ulaştı.Bordo-Beyazlı ekip,
16 puan toplayarak, ligin ilk yarısını düşme potasının bir üstünde tamamladı.Orhan Kaynak yönetimindeki TY Elazığspor, ligin ilk yarısında 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 16 puanla 15. sırada yer aldı.
Kalesinde 29 gol gören Bordo-Beyazlı ekip, rakip fileleri ise 22 kez havalandırdı. Elazığspor ligin ilk yarısında en farklı galibiyetlerine Kardemir Karabükspor ve Afjet Afyonspor karşısında imza atarken, en farklı yenilgisini ise Gazişehir Gaziantep karşısında 5-0 olarak aldı.
Bordo-Beyazlı ekip, puantajda Kardemir Karabükspor, Afjet Afyonspor ve Eskişehirspor'u geride bıraktı.
- 24.12.2018 15:30
- Güncelleme: 24.12.2018 15:33
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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Trabzonspor Çaykur Rizespor'u 4 golle geçti!
Toplam 1
Yorum
İbrahim Türkdemiir Bu aşama da yapılacak şey kulübe toyekün bir yardım kampanyası başladılmalıdır
Elazığspor ilk yarıyı düşme potasının üstünde bitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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