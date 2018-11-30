Bilal Kısa bombası!
Süper Lig biletini almak için kolları sıvayan Adana Demirspor, Akhisar’ın tecrübeli oyuncusu Bilal Kısa ile prensipte anlaştı
Sezon başında kadrosunu sil baştan oluşturan Adana Demirspor, devre arası için de hazırlıklarına başladı. Lacivert-mavili yönetimin, ilk hedefinin Akhisar'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bilal Kısa olduğu öğrenildi. Tarafların prensipte anlaştığı ve ufak pürüzlerin ardından transferin resmiyete döküleceği bildirildi. Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın, orta sahadaki yaratıcı oyuncu eksikliğini 35 yaşındaki oyuncuyla gidermeyi planladığı ifade edildi. F.BAHÇE altyapısından yetişen Bilal; A.Gücü, Bursa, Karşıyaka, Karabük, G.Saray, Malatya ve Osmanlı formaları da giydi. İlk kez 2014'te Brezilya karşısında terlettiği A Milli Takım formasıyla, 7 kez boy gösteren tecrübeli oyuncu 1 kez ağları sarstı.
- 30.11.2018
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FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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