Bilal Kısa bombası! – Fotomaç – 30 Kasım 2018
02 Mart 2019, Cumartesi
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bombası!

Bilal Kısa bombası!

biletini almak için kolları sıvayan , Akhisar’ın tecrübeli oyuncusu ile prensipte anlaştı

Sezon başında kadrosunu sil baştan oluşturan , devre arası için de hazırlıklarına başladı. Lacivert-mavili yönetimin, ilk hedefinin Akhisar'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan olduğu öğrenildi. Tarafların prensipte anlaştığı ve ufak pürüzlerin ardından transferin resmiyete döküleceği bildirildi. Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın, orta sahadaki yaratıcı oyuncu eksikliğini 35 yaşındaki oyuncuyla gidermeyi planladığı ifade edildi. F.BAHÇE altyapısından yetişen Bilal; A.Gücü, , Karşıyaka, , G.Saray, ve Osmanlı formaları da giydi. İlk kez 2014'te karşısında terlettiği A formasıyla, 7 kez boy gösteren tecrübeli oyuncu 1 kez ağları sarstı.

  1. 30.11.2018
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