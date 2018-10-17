Es Es’in umudu var – Fotomaç – 17 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Es Es’in umudu var

    Es Es’in umudu var
    Mali kriz nedeniyle transferlere lisans çıkaramayan 'da söz hocanın... Umutlarını hiçbir zaman kaybetmediklerini söyleyen , "Son maçın son saniyesine kadar mücadelemiz sürecek" açıklamasında bulundu.
    1. 17.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Es Es’in umudu var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN