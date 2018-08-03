Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda başkanlık için İrfan Yumakgil ve Necati Erdem aday oldu.

Yapılan olağanüstü genel kurulun sonucunda 162 delegenin 118 oyunu alan İrfan Yumakgil, başkanlığa getirildi.

Yumakgil yaptığı konuşmada, tüm delegelere ve taraftarlara teşekkür ederek ortaya çıkan sonucun Elazığspor camiasına hayırlı olmasını diledi.

Yeni yönetimle Elazığspor'un daha iyi noktalara geleceğine inandığını vurgulayan Yumakgil, şunları kaydetti:

"Elazığsporun daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte hareket etmemiz lazım. Ha ben seçilmişim ha Necati Erdem seçilmiş, hiç farketmez. Bugün bir cenaze vardı, bu cenazeyi buradan kaldırmamız lazımdı. Herkese saygılarımı sunuyorum."

Eski kulüp başkanı Hacı Murat Yümlü'nün 12 Temmuz'da kulüpteki maddi sıkıntılar nedeniyle yönetim kuruluyla istifa istemesinin ardından olağanüstü kongre süreci başlatılmıştı.