Elazığspor'un yeni başkanı İrfan Yumakgil – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    'un yeni başkanı

    Elazığspor'un yeni başkanı İrfan Yumakgil

    Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçildi.

    Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda başkanlık için ve aday oldu.

    Yapılan olağanüstü genel kurulun sonucunda 162 delegenin 118 oyunu alan İrfan Yumakgil, başkanlığa getirildi.

    Yumakgil yaptığı konuşmada, tüm delegelere ve taraftarlara teşekkür ederek ortaya çıkan sonucun camiasına hayırlı olmasını diledi.

    Yeni yönetimle Elazığspor'un daha iyi noktalara geleceğine inandığını vurgulayan Yumakgil, şunları kaydetti:

    "Elazığsporun daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte hareket etmemiz lazım. Ha ben seçilmişim ha Necati Erdem seçilmiş, hiç farketmez. Bugün bir cenaze vardı, bu cenazeyi buradan kaldırmamız lazımdı. Herkese saygılarımı sunuyorum."

    Eski kulüp başkanı Hacı Murat Yümlü'nün 12 Temmuz'da kulüpteki maddi sıkıntılar nedeniyle yönetim kuruluyla istifa istemesinin ardından olağanüstü kongre süreci başlatılmıştı.

    1. 3.8.2018 20:09
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