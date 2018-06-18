Denizli’de mutlu son

Teknik direktörlüğe Osman Özköylü'yü getirdikten sonra transferde harekete geçen Denizlispor, ilk bombayı patlattı. Yeşil-siyahlılar, Balıkesirspor ile sözleşmesi sona eren Burak Çalık'la her konuda el sıkıştı. Ege temsilcisinin uzun süredir temas halinde oldukları 29 yaşındaki golcüyle iki senelik anlaşma yapacağı açıklandı. Kariyerinde daha önce Erzincan, Altay, Samsun, Adana ve Adana Demir formaları da giyen tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de 14 maçta 2, 1. Lig'de 218 maçta 57, 2. Lig'de 20 maçta 7 gol attı. Geçtiğimiz sezon Balıkesirspor formasıyla Spor Toto 1. Lig'de 21 karşılaşmaya çıkan Burak Çalık, bu müsabakalarda 5'er gol ve asistlik performans sergiledi.