Denizli’de mutlu son – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    Denizli’de mutlu son

    Denizli’de mutlu son

    Teknik direktörlüğe 'yü getirdikten sonra transferde harekete geçen Denizlispor, ilk bombayı patlattı.

    Teknik direktörlüğe 'yü getirdikten sonra transferde harekete geçen Denizlispor, ilk bombayı patlattı. Yeşil-siyahlılar, ile sözleşmesi sona eren 'la her konuda el sıkıştı. Ege temsilcisinin uzun süredir temas halinde oldukları 29 yaşındaki golcüyle iki senelik anlaşma yapacağı açıklandı. Kariyerinde daha önce , Altay, , ve formaları da giyen tecrübeli oyuncu, 'de 14 maçta 2, 1. Lig'de 218 maçta 57, 2. Lig'de 20 maçta 7 gol attı. Geçtiğimiz sezon Balıkesirspor formasıyla 1. Lig'de 21 karşılaşmaya çıkan Burak Çalık, bu müsabakalarda 5'er gol ve asistlik performans sergiledi.

    1. 18.6.2018
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