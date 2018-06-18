Denizli’de mutlu son
Teknik direktörlüğe Osman Özköylü'yü getirdikten sonra transferde harekete geçen Denizlispor, ilk bombayı patlattı.
Teknik direktörlüğe Osman Özköylü'yü getirdikten sonra transferde harekete geçen Denizlispor, ilk bombayı patlattı. Yeşil-siyahlılar, Balıkesirspor ile sözleşmesi sona eren Burak Çalık'la her konuda el sıkıştı. Ege temsilcisinin uzun süredir temas halinde oldukları 29 yaşındaki golcüyle iki senelik anlaşma yapacağı açıklandı. Kariyerinde daha önce Erzincan, Altay, Samsun, Adana ve Adana Demir formaları da giyen tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de 14 maçta 2, 1. Lig'de 218 maçta 57, 2. Lig'de 20 maçta 7 gol attı. Geçtiğimiz sezon Balıkesirspor formasıyla Spor Toto 1. Lig'de 21 karşılaşmaya çıkan Burak Çalık, bu müsabakalarda 5'er gol ve asistlik performans sergiledi.
- 18.6.2018
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Fanatik fenerli Fenerbahçeli olduğu için cok severim ama çok karektersiz çıktı istifa edip gitsen taraftar seni daha çok severdi hiçbirzaman sözünde durmadn
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Belli bir mesafede kalarak,, kimseyi deshonore etmeden, incitmeden, tatli bir üslûpla bir devri kapatiyor !
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
alik sayın başkan ali koç. aykut kocaman bi işe yaramadı.iyi ki başkan oldunuz daha bu hoca ile bir yıl daha başarısızlık kupasızlık sürer giderd
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