Vedat Muriç'in gol orucu sürüyor – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    'in gol orucu sürüyor

    Vedat Muriç'in gol orucu sürüyor

    ?’un ara döneminde kadrosuna kattığı , yeşil-mavililerde iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son 8 haftada rakip fileleri havalandıramadı.

    'un devre arasında kaptan Leonard Kweuke'nin uzun süreleri sakatlığından dolayı forvet hattına 'nden ettiği Kosavalı oyuncu , son haftalarda kendisinden bekleneni veremiyor. Yeşil-Mavili forma ile çıktığı ilk 3 maçta rakip filelere 4 gol yollayan Muriç, geride kalan 8 haftada gol atamadı. Muriç, 1'inci Lig'de en son 20'nci haftada deplasmanda oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında gol atmayı başarmıştı.

    "MURİÇ'E GÜVENİYORUZ"
    Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Vedat Muriç ikinci yarıya iyi başladı. İlk 3-4 haftada cebimizi doldurdu, sonraki 3-4 haftada cebimizden harcadı. Pozisyonları sonlandırma noktasında sorunlar yaşasa da Vedat bizim en güvendiğimiz oyuncularımızdan biri. Süper Lig'e yeniden yükselme hedefimiz doğrultusunda bize vereceği katkılar var. Muriç en kısa zamanda gollerini tekrar atmaya devam edecektir" dedi.

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:11
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