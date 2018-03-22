Vedat Muriç'in gol orucu sürüyor
?ÇAYKUR Rizespor’un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vedat Muriç, yeşil-mavililerde iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son 8 haftada rakip fileleri havalandıramadı.
Çaykur Rizespor'un devre arasında kaptan Leonard Kweuke'nin uzun süreleri sakatlığından dolayı forvet hattına Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Kosavalı oyuncu Vedat Muriç, son haftalarda kendisinden bekleneni veremiyor. Yeşil-Mavili forma ile çıktığı ilk 3 maçta rakip filelere 4 gol yollayan Muriç, geride kalan 8 haftada gol atamadı. Muriç, Spor Toto 1'inci Lig'de en son 20'nci haftada deplasmanda oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında gol atmayı başarmıştı.
"MURİÇ'E GÜVENİYORUZ"
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Vedat Muriç ikinci yarıya iyi başladı. İlk 3-4 haftada cebimizi doldurdu, sonraki 3-4 haftada cebimizden harcadı. Pozisyonları sonlandırma noktasında sorunlar yaşasa da Vedat bizim en güvendiğimiz oyuncularımızdan biri. Süper Lig'e yeniden yükselme hedefimiz doğrultusunda bize vereceği katkılar var. Muriç en kısa zamanda gollerini tekrar atmaya devam edecektir" dedi.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:11
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Alman devi Yusuf'a talip oldu!
Toplam 1
Yorum
Taraftar 12 milyonu Yusuf'a her külüp verir zaten bunun gibi teklifleri değerlendirmeye gerek yok..
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Geri dönüş planı
Toplam 5
Yorum
Alemdar Sampiyonluk GS ve Basaksehir arasinda gecer ücüncülük ise FB ve BJK arasinda bu saatten sonra ne GS nede Basaksehir kolay puan kaybetmez
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Bekle beni Beşiktaş
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ O DEĞİLDE BU FENERE GELEN HOLLANDALILAR NEDEN YATIYOR ? TATİL KÖYÜ GİBİ OLDU HAHA SADE SEMİRİYORLAR....
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