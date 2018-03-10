Spor Toto 1. Lig'de önceki akşam elektrik kesintisi nedeniyle ertelenen maçta Ankaragücü, Adanaspor'u konuk etti. Başkent ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle 39'uncu dakikadan devam eden mücadelede devre bu skorla geçildi. İlk yarının bitişinin ardından Adanasporlu futbolcular önce maçın hakemi ardından ise tribündeki seyircilerle tartıştılar.

KORCAN'DAN BÜYÜK HATA

İkinci yarıya hızlı başlayan Ankaragücü, 51'de Umut Nayır'ın ceza sahasına girmeden çektiği şutla 2-0'ı buldu. Bu dakikadan sonra rakip kalede daha fazla fırsat arayan konuk ekip, 61'de farkı bire indirdi. Oğuz Han'ın yerden ortası Korcan'ın hatası sonucunda ağlarla buluştu: 2-1. Kalan sürede iki ekip de gol bulamayınca Ankaragücü 2-1'lik galibiyetle puanını 46'ya çıkardı.



TFF'DEN FİKSTÜRDE DEĞİŞİKLİK

TFF, Adanaspor'un iki maçının tarihinin değiştiğini açıkladı. 11 Mart Pazar saat 15.30'da oynanması gereken Balıkesir müsabakası 12 Mart Pazartesi saat 15.30'a, 16 Mart Cuma saat 18.00'deki Çaykur Rizespor maçı da 17 Mart Cumartesi saat 13.00'e alındı.



'Hedeflerin gerisindeyiz'

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, "Zor bir sürecin içinden geçiyoruz. Hedeflerin gerisinde kalan bir takımız. Oyuncularıma moral ve motivasyon sağlamak için çıktığımız maçta futbolcularım ellerinden gelenin en iyisini yaptı" yorumunu yaptı.



İsmail Kartal'dan oyunculara övgü

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal tek hedeflerinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu belirterek, "Bugünkü zaferi taraftarımıza armağan ediyoruz. Kadro derinliği olmamasına rağmen şampiyonluk mücadelesi veren Ankaragücü taraftarına herkesin destek olması lazım. Bu şartlar altında zirve yarışının içinde olmak istiyoruz. Bu imkanlarla herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bu oyuncular her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi.