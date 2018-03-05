Çorum’da Tokuş devri bitti – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    ’da Tokuş devri bitti

    Çorum’da Tokuş devri bitti
    3'ncü Lig 3'ncü Grup'ta mücadele eden Belediyespor'da başkan Ömer Balaban, son haftalarda alınan olumsuz neticeler sonrasında teknik direktör Yusuf Tokuş'la bir araya geldiklerini ve bu toplantıda görevi bırakma kararı çıktığını söyledi. Geçtiğimiz gün Arsin'e kaybeden Çorum 6 haftadır galibiyete hasretti.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:05
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