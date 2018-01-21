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    21 Ocak 2018, Pazar
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    90'dan sonra açıldı

    Boluspor 90'dan sonra açıldı

    1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda 'u 2-0 yendi.

    Stat: Giresun Atatürk

    Hakemler: Volkan Bayarslan, Oğuz Terzi, Mehmet Salih Mazlum

    Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin, Murat Gürbüzerol, Aykut Demir, Abdulkerim Bardakcı, Çağlar Birinci, Dialiba (Dk. 62 Mert Örnek), Dodo, Dimitriadis, Korkishko (Dk. 46 Jones), (Dk. 76 Fatih Atik), Sinan Özkan

    Boluspor: Gökhan Değirmenci, Alim Öztürk, , Renato, , İshak Çakmak (Dk. 82 ), Burak Asan, Mustafa Durak (Dk. 60 Guido Koçer), (Dk. 65 ), Akabueze, Poepon

    Goller: Dk. 90+1 Dos Santos, Dk. 90+3 Melih Okutan ()

    Sarı kartlar: Dk. 48 İrfan Başaran, Dk. 65 Furkan Şeker, Dk. 73 Cengiz Umut Meraş (Boluspor), Dk. 73 Recep Aydın ()

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 17:50
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