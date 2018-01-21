Boluspor 90'dan sonra açıldı
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Boluspor deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'u 2-0 yendi.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan, Oğuz Terzi, Mehmet Salih Mazlum
Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin, Murat Gürbüzerol, Aykut Demir, Abdulkerim Bardakcı, Çağlar Birinci, Dialiba (Dk. 62 Mert Örnek), Dodo, Dimitriadis, Korkishko (Dk. 46 Jones), Recep Aydın (Dk. 76 Fatih Atik), Sinan Özkan
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Alim Öztürk, Furkan Şeker, Renato, Cengiz Umut Meraş, İshak Çakmak (Dk. 82 Melih Okutan), Burak Asan, Mustafa Durak (Dk. 60 Guido Koçer), İrfan Başaran (Dk. 65 Dos Santos), Akabueze, Poepon
Goller: Dk. 90+1 Dos Santos, Dk. 90+3 Melih Okutan (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 48 İrfan Başaran, Dk. 65 Furkan Şeker, Dk. 73 Cengiz Umut Meraş (Boluspor), Dk. 73 Recep Aydın (Akın Çorap Giresunspor)
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 17:50
-
Akhisarspor çeyrek finalde!
Toplam 2
Yorum
okan okan buruk olmayan penaltıda hakem bizi tuttu bolusporun hakkı yenmiştir diye yaygara koparmadı acaba.tabi kendi lehine olunca susarsın
-
''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 1
Yorum
hasan yalanın batsın yalancısın
-
Okan Buruk, Terim'i aradı ve o ismi istedi!
Toplam 2
Yorum
aslan evet zaten düşünmüyor hoca yollasınlar oda oynar kendini bulur belki çok mantıklı
Boluspor 90'dan sonra açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.