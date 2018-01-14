Kartal umutlu
Transfer yasağı bulunan ilk yarının lideri Ankaragücü'nde teknik direktör İsmail Kartal, "Alternatifli ve derin bir kadromun olmasını ben de isterim. Ama yasağı kaldıramıyorsak, elimizden geldiğince daha çok çalışarak bunun üstesinden gelmeye çalışacağız* diye konuştu.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Larin transferinde flaş gelişme! Orlando'dan yanıt
Toplam 5
Yorum
titi sonunda istediğim adam geldi
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Arda Turan İstanbul'da
Toplam 4
Yorum
imparator arda :))) fatih terim gs de diye gelmeyen arda adı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu nda maça çıkıcak nasıl fıkra ama. hayırlı olsun :) :) :) :) :)
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Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti
Toplam 3
Yorum
sami kaybetmedi, dagildi, Evertonun parasi cope gitti,
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