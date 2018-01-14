Kartal umutlu

Transfer yasağı bulunan ilk yarının lideri Ankaragücü'nde teknik direktör İsmail Kartal, "Alternatifli ve derin bir kadromun olmasını ben de isterim. Ama yasağı kaldıramıyorsak, elimizden geldiğince daha çok çalışarak bunun üstesinden gelmeye çalışacağız* diye konuştu.