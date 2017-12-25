Sankoh ve Moritz'le devre bitmeden yollarını ayıran yönetim, 8 futbolcunun daha biletini kesti. Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek, Teknik Direktör Reha Erginer'in kendilerine sunduğu rapor doğrultusunda kaptan Ömer Alp Kulga, Anıl, Yasin Ozan, Şefik, Tarık, Burak, Şevki ve Emre ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Denizlispor Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Mustafa Üstek, "Şu gitsin ya da bu kalsın diye bir şeyler söylemiyoruz. Hocamız ne dediyse o olacak. Biz tasarrufu hocamız Erginer ve Sportif Direktörümüz Bülent Ertuğrul'a bıraktık" diye konuştu.



Şimdiye kadar 10 futbolcuyla yollarını ayıran Denizlispor'da ara transferde kadrolarını takviye edeceklerini hatırlatan Başkan Üstek, takıma ne kadar takviye gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Şimdiye kadar sadece bir yerli oyuncu ile anlaştıklarını, işin imzaya kaldığını belirten Üstek, "En az 8 transfer yapacağız. Bu sayı 10'a da çıkabilir. Bütçemizi biraz aşacağız belki ama Denizlispor için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Transferde hızlı hareket edeceğiz. Ben İstanbul'a, Hikmet Olgun ve Taner Atilla başka illere giderek görüşmelerini yapacak. Hızlı ve nokta transfer yapacağız" dedi. Yeşil-siyahlı yönetimin Akhisarspor'dan Alperen Babacan, Bursaspor'dan İsmail Konuk ve Göztepe'den Segbefia'yla görüştüğü öğrenildi.



