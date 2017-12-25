1. Lig'de ilk yarı raporu

Sezon sonunda ilk iki takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, 3, 4, 5 ve 6. takımların play-off oynayacağı TFF 1. Lig'de, play-off'tan bir ekip daha adını Süper Lig'e yazdıracak. Ligde son 3 sırada yer alacak ekipler ise TFF 2. Lig'e düşecek.

İlk 17 haftalık süreci 34 puanla MKE Ankaragücü'nün lider tamamladığı ligde, başkent temsilcisini 2 puan geriden Ümraniyespor takip etti. 31 puana sahip Çaykur Rizespor, 30 puanlı Akın Çorap Giresunspor, 26 puanlı Adanaspor ile 24 puan ve averajla Boluspor ise play-off barajında yer aldı.

Devreyi 14 puanla tamamlayan Denizlispor, 11 puanlı Grandmedical Manisaspor ile 4 puana sahip Gaziantepspor ise düşme hattında bulunuyor. İlk yarı boyunca Ümraniyespor 6, MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor dörder, Akın Çorap Giresunspor ise 3 hafta liderlik koltuğunda yer aldı.

4 TAKIMA CEZA

TFF 1. Lig'de 4 takım, puan silme cezası aldı. Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor ve Gaziantepspor'un üçer puanı TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından, Grandmedical Manisaspor'un ise 3 puanı TFF Kulüp Lisans Kurulu, 6 puanı da FIFA'nın kararı doğrultusunda TFF tarafından silindi.





SERİLER

MKE Ankaragücü'nün 5 maçlık galibiyet serisi yakaladığı ligde, Akın Çorap Giresunspor, Boluspor ile Çaykur Rizespor da dörder müsabakadan üst üste 3 puanla ayrıldı.

İlk yarının lideri MKE Ankaragücü, üst üste 12 maç, Ümraniyespor ise art arda 10 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Gaziantepspor 15, Adana Demirspor ise üst üste 8 müsabakada galibiyet alamadı.

2017-2018 SEZONU İLK YARI RAPORU

En az kart gösterilen hafta: 4. hafta (32 sarı, 1 kırmızı)

En fazla kart gösterilen hafta: 2. hafta (61 sarı, 1 kırmızı)

Kırmızı kart gösterilmeyen hafta: Yok

En fazla sarı kart gösterilen hafta: 2. hafta (61)

En az sarı kart gösterilen hafta: 4. hafta (32)

Futbolcuları kırmızı kart görmeyen takımlar: Adana Demirspor, Gazişehir Gaziantep

Futbolcuları en fazla kırmızı kart gören takım: Elazığspor (6)

Futbolcuları en fazla sarı kart gören takım: Denizlispor ve Samsunspor (54)

Futbolcuları en az sarı kart gören takım: Balıkesirspor Baltok (33)

Skorların tasnifi: 153 maçın 45'i beraberlikle tamamlandı, 71'i ev sahibi, 37'si de deplasman takımı olmak üzere 108 maç bir ekibin galibiyetiyle bitti ve maçlarda 15 ayrı skor görüldü.

En çok görülen skor: 1-0 (27)

Diğer skorlar: 2-1 (23), 2-0 (17), 1-1, 0-0 (15), 2-2 (14), 3-0, 3-1 (9), 3-2, 4-1 (7), 4-0, 4-2 (3), 4-3 (2), 3-3, 7-0 (1)

Beraberlik olmayan hafta: 11. hafta

En fazla beraberlik görülen hafta: 1. hafta (5)

Deplasmanda en farklı skorla galip gelen takımlar: Samsunspor-Eskişehirspor (4-0)

Kendi sahasında en farklı skorla galip gelen takım: Eskişehirspor-Gaziantepspor (7-0)

Ev sahibi takımların en başarılı olduğu haftalar: 11. hafta (8 galibiyet, 1 mağlubiyet: 24 puan)

Deplasman takımlarının en başarılı olduğu hafta: 2. hafta (5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi: 16 puan)

Deplasman takımlarının galip gelemediği hafta: 8. hafta

Ev sahibi takımların en başarısız olduğu hafta: 2. hafta (3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi: 10 puan)

Deplasman takımlarının en başarısız olduğu hafta: 11. hafta (1 galibiyet, 8 yenilgi: 3 puan)

En az galip gelen takım: Gaziantepspor (1)

En fazla galip gelen takım: MKE Ankaragücü (10)

En fazla berabere kalan takım: Gazişehir Gaziantep (8)

En az berabere kalan takım: Grandmedical Manisaspor (2)

En fazla yenilen takım: Gaziantepspor (12)

En az yenilen takımlar: Akın Çorap Giresunspor, MKE Ankaragücü, Ümraniyespor (3)

En fazla gol atan takım: Çaykur Rizespor (35)

En az gol atan takım: Gaziantepspor (7)

En fazla gol yiyen takım: Gaziantepspor (38)

En az gol yiyen takım: MKE Ankaragücü (14)

Kendi sahasında en başarılı takım: Ümraniyespor (9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik: 23 puan)

Kendi sahasında en başarısız takım: Gaziantepspor (8 maçta 4 beraberlik, 4 mağlubiyet: 4 puan)

Kendi sahasında en fazla galip gelen takım: Ümraniyespor (7)

Kendi sahasında galibiyeti olmayan takım: Gaziantepspor

Kendi sahasında en fazla berabere kalan takım: Altınordu (5)

Kendi sahasında en az berabere kalan takımlar: Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Grandmedical Manisaspor (1)

Kendi sahasında en fazla yenilen takımlar: Denilizspor, Gaziantepspor, Grandmedical Manisaspor (4)

Kendi sahasında yenilmeyen takımlar: Ümraniyespor, Adanaspor

Kendi sahasında en fazla gol atan takım: Eskişehirspor (20)

Kendi sahasında en az gol atan takım: Gaziantepspor (3)

Kendi sahasında en fazla gol yiyen takım: Eskişehirspor (14)

Kendi sahasında en az gol yiyen takım: MKE Ankaragücü (4)

Deplasmanda en başarılı takım: MKE Ankaragücü (9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi: 15 puan)

Deplasmanda en başarısız takım: Gaziantepspor (9 maçta 1 galibiyet, 8 yenilgi: 3 puan)

Deplasmanda en fazla galip gelen takımlar: Altınordu, MKE Ankaragücü (4)

Deplasmanda galibiyeti olmayan takım: Denizlispor

Deplasmanda en fazla berabere kalan takım: Samsunspor (5)

Deplasmanda beraberliği olmayan takımlar: Altınordu, Gaziantepspor

Deplasmanda en fazla yenilen takım: Gaziantepspor (8)

Deplasmanda en az yenilen takım: Akın Çorap Giresunspor (1)

Deplasmanda en fazla gol atan takım: Balıkesirspor Baltok (18)

Deplasmanda en az gol atan takımlar: Adanaspor, Gaziantepspor, Gazişehir Gaziantep, İstanbulspor (4)

Deplasmanda en fazla gol yiyen takım: Gaziantepspor (25)

Deplasmanda en az gol yiyen takım: Gazişehir Gaziantep (5)

Not: Takımların aldığı ceza puanları, değerlendirmeye katılmamıştır.