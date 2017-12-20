Manisaspor'da büyük tehlike
TFF 1'inci Lig'de ödenmeyen borçları yüzünden Türkiye Futbol Federasyonu ve FIFA tarafından 9 puanı silinince aylardır düşme hattına demir atan, kurtuluş umutlarını her geçen hafta azaltan Grandmedical Manisaspor, kadrosunu kaybetme tehlikesi de yaşıyor.
Mali sıkıntı içindeki siyah-beyazlılarda yerlilerden Metin Yüksel, Emrullah, Zahit, Alper ve Akın, alacakları için kulübe TFF kanalıyla ihtar çekti. Yabancı futbolcular Perovic, Mikic, Axel Meye, Sebaihi, Atiemwen ve Bakaki'nin de ayrılmayı planladıkları öğrenildi. Kulübün önündeki karanlık tablo taraftarı endişelendiriyor. Grandmedical Manisaspor'da Ankaragücü deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkan İsmail Haktan, sol dizinde meydana gelen yırtık nedeniyle devrenin son haftasında Balıkesirspor Baltok'a karşı görev yapamayacak.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:21
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G.Saray taraftarı açık ara Terim'i istiyor
Toplam 13
Yorum
ünal aysal fatih terim gelsin diyorlar bu terim değilmiydi ara için galatsarayı satıp gidip kader arkadaşı federasyon başkanıyla imza atan büyük başkan
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
ufuk Yildirim Demirören gitmeli!!!!!!!! Türk futboluna cok zarari var!!! Fatih Terim Galatasaraya gerlsin isterim!!!!!
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
FATİH TERİM BEN BEN GALATASARAYA GELMEYCEM 4 5 MAC YENİLİNCE KÜFÜR EDELER TARAFTARIN SÜTÜ BOZUK NOKTA DEFTER KAPANDI
Manisaspor'da büyük tehlike haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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