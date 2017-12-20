 Manisaspor'da büyük tehlike – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    'da büyük tehlike

    Manisaspor'da büyük tehlike

    TFF 1'inci Lig'de ödenmeyen borçları yüzünden Türkiye Futbol Federasyonu ve FIFA tarafından 9 puanı silinince aylardır düşme hattına demir atan, kurtuluş umutlarını her geçen hafta azaltan Grandmedical , kadrosunu kaybetme tehlikesi de yaşıyor.

    Mali sıkıntı içindeki siyah-beyazlılarda yerlilerden Metin Yüksel, Emrullah, Zahit, Alper ve Akın, alacakları için kulübe TFF kanalıyla ihtar çekti. Yabancı futbolcular Perovic, Mikic, Axel Meye, Sebaihi, Atiemwen ve Bakaki'nin de ayrılmayı planladıkları öğrenildi. Kulübün önündeki karanlık tablo taraftarı endişelendiriyor. Grandmedical 'da Ankaragücü deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkan İsmail Haktan, sol dizinde meydana gelen yırtık nedeniyle devrenin son haftasında Balıkesirspor Baltok'a karşı görev yapamayacak.

    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:21
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