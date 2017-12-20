Manisaspor'da büyük tehlike

Mali sıkıntı içindeki siyah-beyazlılarda yerlilerden Metin Yüksel, Emrullah, Zahit, Alper ve Akın, alacakları için kulübe TFF kanalıyla ihtar çekti. Yabancı futbolcular Perovic, Mikic, Axel Meye, Sebaihi, Atiemwen ve Bakaki'nin de ayrılmayı planladıkları öğrenildi. Kulübün önündeki karanlık tablo taraftarı endişelendiriyor. Grandmedical Manisaspor'da Ankaragücü deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkan İsmail Haktan, sol dizinde meydana gelen yırtık nedeniyle devrenin son haftasında Balıkesirspor Baltok'a karşı görev yapamayacak.



