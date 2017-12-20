Balıkesirspor'da Play-Off hesabı
TFF 1'inci Lig'de 4 maçtır yenilmeyen ve yeniden Play-Off hattına yükselen Balıkesirspor Baltok, Grandmedical Manisaspor'u da yenerek devreyi ilk 6 sıra içerisinde bitirmenin hesaplarını yapıyor.
Ligde Ulusal Kulüp Lisansı kriterlerini yerine getirmediği için 3 puanı silinmesine rağmen yarıştan kopmayan Bal-Kes, 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 23 puanla beşinci sırada bulunan kırmızı-beyazlı ekip, bu hafta Manisaspor'u da deplasmanda yendiği takdirde ligin ilk yarısı sonunda Play-Off hedefini tutturmuş olacak. Teknik Direktör Can Cangök, rakiplerinin sıkıntılı bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, "Biz de sıkıntılı günler yaşadık. Kazanıp ilk yarıyı mutlu bitirmek istiyoruz" dedi.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:11
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G.Saray taraftarı açık ara Terim'i istiyor
Toplam 13
Yorum
ünal aysal fatih terim gelsin diyorlar bu terim değilmiydi ara için galatsarayı satıp gidip kader arkadaşı federasyon başkanıyla imza atan büyük başkan
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
ufuk Yildirim Demirören gitmeli!!!!!!!! Türk futboluna cok zarari var!!! Fatih Terim Galatasaraya gerlsin isterim!!!!!
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
FATİH TERİM BEN BEN GALATASARAYA GELMEYCEM 4 5 MAC YENİLİNCE KÜFÜR EDELER TARAFTARIN SÜTÜ BOZUK NOKTA DEFTER KAPANDI
Balıkesirspor'da Play-Off hesabı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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