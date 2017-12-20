 Balıkesirspor'da Play-Off hesabı – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    'da Play-Off hesabı

    Balıkesirspor'da Play-Off hesabı

    TFF 1'inci Lig'de 4 maçtır yenilmeyen ve yeniden Play-Off hattına yükselen Baltok, Grandmedical Manisaspor'u da yenerek devreyi ilk 6 sıra içerisinde bitirmenin hesaplarını yapıyor.

    Ligde Ulusal Kulüp Lisansı kriterlerini yerine getirmediği için 3 puanı silinmesine rağmen yarıştan kopmayan Bal-Kes, 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 23 puanla beşinci sırada bulunan kırmızı-beyazlı ekip, bu hafta Manisaspor'u da deplasmanda yendiği takdirde ligin ilk yarısı sonunda Play-Off hedefini tutturmuş olacak. Teknik Direktör Can Cangök, rakiplerinin sıkıntılı bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, "Biz de sıkıntılı günler yaşadık. Kazanıp ilk yarıyı mutlu bitirmek istiyoruz" dedi.

    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:11
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