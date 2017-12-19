 Otoo, fırtına gibi – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    19 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    , fırtına gibi

    Otoo, fırtına gibi
    Gazişehir'i 1-0 yenerek yeniden play-off hattını yakalayan Balıkesir'de sezon başladıktan 3 hafta sonra gelen Ganalı golcü Mahatma Otoo, adeta takımını sırtlıyor. Gazişehir ağlarını da havalandırıp gol sayısını 9 yapan , krallık koltuğuna oturdu.
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:45
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