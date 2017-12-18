Ne Altınordu ne Adana Demir

Galibiyete ihtiyacı olan iki takımın mücadelesinde gülen olmadı. Karşılaşmanın 3. dakikasında gole yaklaşan Adana Demir'di. Abdulkadir'in şutunda top direkte patladı. 16'da Altınordu golü buldu. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Kerim, ağları havalandırdı: 1-0. 58'de Savaş sağdan korneri kullandı. İyi yükselen Atabey skoru eşitledi: 1-1.