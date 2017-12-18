 Ne Altınordu ne Adana Demir – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Ne Altınordu ne Adana Demir

    Ne Altınordu ne Adana Demir
    Galibiyete ihtiyacı olan iki takımın mücadelesinde gülen olmadı. Karşılaşmanın 3. dakikasında gole yaklaşan Adana Demir'di. Abdulkadir'in şutunda top direkte patladı. 16'da Altınordu golü buldu. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Kerim, ağları havalandırdı: 1-0. 58'de Savaş sağdan korneri kullandı. İyi yükselen Atabey skoru eşitledi: 1-1.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:20
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