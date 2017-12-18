Ne Altınordu ne Adana Demir
Galibiyete ihtiyacı olan iki takımın mücadelesinde gülen olmadı. Karşılaşmanın 3. dakikasında gole yaklaşan Adana Demir'di. Abdulkadir'in şutunda top direkte patladı. 16'da Altınordu golü buldu. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Kerim, ağları havalandırdı: 1-0. 58'de Savaş sağdan korneri kullandı. İyi yükselen Atabey skoru eşitledi: 1-1.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Ne Altınordu ne Adana Demir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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