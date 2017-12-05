Boluspor, ilk 6 daki yerini sağlamlaştırmak istiyor
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Önümüzde çok önemli bir İstanbulspor maçı var. Bu maçı da inşallah kazasız geçerek, ilk altının içerisindeki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz." dedi.
Karafırtınalar, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerdeki antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 14. haftasında 20 puanla 6. sırada yer aldıklarını, 15. haftada deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacaklarını anımsattı.
Sait Karafırtınalar, oyuncularını kutladığını belirterek, "Oyuncularım 4 haftadır zorluk derecesi yüksek maçlar oynuyorlar. Neticesinde de kazanıyorlar. Bunu gol yemeden başarıyorlar. Bunu sadece oyunculara değil, bütün personele de bağlıyorum. Burada bir aile ortamı oldu. Çok güzel bir hava var." diye konuştu.
Oynanan maçlara çok fazla takılmadıklarını kaydeden Karafırtınalar, "Hep oynayacağımız maçlara odaklanıyoruz. Önümüzde çok önemli bir İstanbulspor maçı var. Bu maçı da inşallah kazasız geçerek, ilk altının içerisindeki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 14:39
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Şampiyon Bu günleride mi görecektik....Şampiyonlar ligi maçı deplasmana yedeklerle gitmek....Vay beeee :))))
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aslan35 Getirin Fatih hocamızı artık sabrın sonuna geldik yeter artık. yönetim koltuk sevdası yüzünden,korkudan Terim'i istemiyor.
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