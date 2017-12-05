 Boluspor, ilk 6 daki yerini sağlamlaştırmak istiyor – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    , ilk 6 daki yerini sağlamlaştırmak istiyor

    Boluspor, ilk 6 daki yerini sağlamlaştırmak istiyor

    TFF 1. Lig takımlarından 'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Önümüzde çok önemli bir İstanbulspor maçı var. Bu maçı da inşallah kazasız geçerek, ilk altının içerisindeki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz." dedi.

    Karafırtınalar, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerdeki antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 14. haftasında 20 puanla 6. sırada yer aldıklarını, 15. haftada deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacaklarını anımsattı.

    Sait Karafırtınalar, oyuncularını kutladığını belirterek, "Oyuncularım 4 haftadır zorluk derecesi yüksek maçlar oynuyorlar. Neticesinde de kazanıyorlar. Bunu gol yemeden başarıyorlar. Bunu sadece oyunculara değil, bütün personele de bağlıyorum. Burada bir aile ortamı oldu. Çok güzel bir hava var." diye konuştu.

    Oynanan maçlara çok fazla takılmadıklarını kaydeden Karafırtınalar, "Hep oynayacağımız maçlara odaklanıyoruz. Önümüzde çok önemli bir İstanbulspor maçı var. Bu maçı da inşallah kazasız geçerek, ilk altının içerisindeki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:39
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