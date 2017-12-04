Adanaspor'da Kemal Kılıç dönemi bitti
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'da teknik direktör Kemal Kılıç, görevinden ayrıldı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kılıç'ın yönetim kuruluna istifasını sunduğu belirtildi.
Açıklamada, "İyi bir Adanalı ve Adanasporlu olan teknik adam Kemal Kılıç bugün başkanımız Bayram Akgül ile görüşerek istifasını yönetime sundu ve görevinden ayrıldı. Adanaspor olarak verdiği hizmetten dolayı teşekkür eder, kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:00
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izleyici unutmadık fenerbahçenın tarafdarının Neler yaptıklarını unutmadık gorduklerımızı ! kımse kusura bakmasın ne ekerseniz onu bicersin FVB!
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