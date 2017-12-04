Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kılıç'ın yönetim kuruluna istifasını sunduğu belirtildi.

Açıklamada, "İyi bir Adanalı ve Adanasporlu olan teknik adam Kemal Kılıç bugün başkanımız Bayram Akgül ile görüşerek istifasını yönetime sundu ve görevinden ayrıldı. Adanaspor olarak verdiği hizmetten dolayı teşekkür eder, kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.