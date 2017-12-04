 Adanaspor'da Kemal Kılıç dönemi bitti – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    'da dönemi bitti

    <a href="/index/adanaspor?id=ce900ff1-6a1a-4f15-aabe-ad486212c063" class="" rel="tag">Adanaspor</a>'da <a href="/index/kemal-kilic?id=f2756600-ae04-4819-a23e-f84bb4220490" class="" rel="tag">Kemal Kılıç</a> dönemi bitti

    takımlarından 'da teknik direktör , görevinden ayrıldı.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kılıç'ın yönetim kuruluna istifasını sunduğu belirtildi.

    Açıklamada, "İyi bir Adanalı ve Adanasporlu olan teknik adam bugün başkanımız Bayram Akgül ile görüşerek istifasını yönetime sundu ve görevinden ayrıldı. olarak verdiği hizmetten dolayı teşekkür eder, kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:00
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