Ümraniye son anda kazandı
TFF 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Elazığspor'u konuk eden Ümraniyespor, İbrahim Akdağ ile sonra dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı.
Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çavuş, Murat Ergün Gözütok
Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mehmet Sedef, İbrahim Akdağ, Timur Temeltaş, Cleyton, Vasilogiannis (Dk. 87 Samet Asatekin), Drole, Serdar Özbayraktar (Dk. 70 Emircan Altıntaş)
Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi, Erman Bulucu, Mehmet Yiğit, Onur Güney, Alpaslan Öztürk, Tatos, Bjarnason, Tom (Dk. 80 Emre Öztürk), Ahmet Aras (Dk. 65 Mertan Caner Öztürk), Sarpong (Dk. 46 Berk Yıldız)
Goller: Dk. 29 (Penaltıdan) ve Dk. 90 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), Dk. 47 Tom (Penaltıdan) (Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Onur Güney, Dk. 42 Ahmet Aras, Dk. 70 Bjarnason, Dk. 73 Mertan Caner Öztürk (Elazığspor), Dk. 14 Drole, Dk. 17 Mehmet Sedef, Dk. 31 İbrahim Akdağ, Dk. 70 Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:24
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Rakip aranıyor!
Toplam 1
Yorum
RAKIP YAKIN BU SAHTE CIMBOM DUSER :-D
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Belhanda idare etti
Toplam 1
Yorum
galahh ben bir katki falan göremedim sadece pas hatalari. Belhanda Galatasarayin oyunu buzan adam.Fenere karsi bu adami taraftalar istanbulda yer
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Cenk Tosun İngilizlerin radarında
Toplam 8
Yorum
allah askina GIT ARTIK !!!!!!!!!!!!
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