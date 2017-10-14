 Ümraniye son anda kazandı – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Ümraniye son anda kazandı

    Ümraniye son anda kazandı

    TFF 1. Lig'in 8. haftasında sahasında 'u konuk eden , İbrahim Akdağ ile sonra dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı.

    Ümraniyespor: 2 - Elazığspor: 1

    Stat: Ümraniye Belediyesi

    Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çavuş, Murat Ergün Gözütok

    Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mehmet Sedef, İbrahim Akdağ, Timur Temeltaş, Cleyton, Vasilogiannis (Dk. 87 Samet Asatekin), Drole, Serdar Özbayraktar (Dk. 70 Emircan Altıntaş)

    Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi, Erman Bulucu, Mehmet Yiğit, Onur Güney, Alpaslan Öztürk, Tatos, Bjarnason, Tom (Dk. 80 Emre Öztürk), Ahmet Aras (Dk. 65 Mertan Caner Öztürk), Sarpong (Dk. 46 Berk Yıldız)

    Goller: Dk. 29 (Penaltıdan) ve Dk. 90 İbrahim Akdağ (), Dk. 47 Tom (Penaltıdan) ()

    Sarı kartlar: Dk. 7 Onur Güney, Dk. 42 Ahmet Aras, Dk. 70 Bjarnason, Dk. 73 Mertan Caner Öztürk (), Dk. 14 Drole, Dk. 17 Mehmet Sedef, Dk. 31 İbrahim Akdağ, Dk. 70 Oğuz Ceylan ()

    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:24
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