 Milli ara verimli oldu – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Milli ara verimli oldu

    Milli ara verimli oldu
    Rize'nin başarılı sol beki Mehmet Uslu çıkışa geçmek istediklerini belirterek, "Elbette kötü gidişattan hepimiz çok mutsuzuz. Lige verilen arada Samsunspor maçına hazırlandık. Bu ara eksiklerimizi görüp kapatma adına çok verimli oldu" dedi.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 06:44
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Milli ara verimli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.