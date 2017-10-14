Erzurum nefes aldı
Bu sezon ilk kez taraftarı önüne çıkan mavi-beyazlılar, İstanbulspor’u Hamza Younes’in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 devirdi. Dadaşlar böylece 5 haftalık galibiyet hasretine de son verdi
YOUNES'İN 4. GOLÜ OLDU
Mücadele nin ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Erzurum, aradığı golü 55. dakikada Hamza Younes'in penaltıdan kaydettiği golle buldu: 1-0. Üst üste 2. maçında da fileleri havalandıran Yunan forvet, ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı. Kalan sürede gol sesi çıkmadı ve Erzurum 1-0'lık zaferle, 5 haftalık galibiyet hasretine son vermeyi başardı.
STATTA DADAŞ ŞOV
Kazım Karabekir Stadı'ndaki turnikelerin tamamlanmasının ardından, tribündeki yerini alan Erzurumlu futbolseverler, 90 dakika boyunca takımlarına verdiği destekle 1-0'lık galibiyette büyük pay sahibi oldu.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:19
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
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Xavi geliyor!
Toplam 2
Yorum
AYDIN ERKAN61 SELAN TAKIM GERCEK TEN BEGENDIM TAM EKP OLUNURSA OZAMAN TASLAR OTURDU TECRUBELI BIR EKIBIMIZ ALISMA DONUMI
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