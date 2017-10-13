Adana Demirspor öğrencilerle bir araya geldi
TFF 1. Ligde mücadele eden Adana Demirspor’un teknik heyeti ve futbolcuları, lise öğrencileri ile bir araya geldi.
Söyleşi sonrasında öğrenciler ve okul yönetimi Giray Bulak ve İmam Gazali Hıradağı'na çiçek takdim ederken Adana Demirspor Kulübü 2. Başkanı İmam Gazali Hıradağı'da okul yönetimine Adana Demirspor forması hediye etti.
Adana Demirsporlu futbolcular, İsmail Şahmalı, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Atabey Çiçek, Adil Demirbağ, Mendy, Tambe, Lingane, Joseph, Lalawele ve Antrenör Orhan Kaynak Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.
Okul girişinde öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Adana Demirsporlu futbolcular öğrencilerle hatıra fotoğraf çektirdi. Adana Demirsporlu futbolcular ziyaret sonrası okul müdürü Özhan Kadir Kaya'ya Adana Demirspor forması hediye etti.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:14
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Toplam 3
Yorum
ne adamsınız ya :D bide 3 puan versinler size işinize gelir dimi :D
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Toplam 58
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BEN HE HE 20 YILDIR TUZAĞA DÜŞÜYORSUNUZ
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Toplam 18
Yorum
BÖYLE KEKLENECEKSENİZ YAPMAYIN!!! SONRAKİ SATIŞIN YARISI ALTINORDU YA VERİLECEKTİR ! HABER EKSİK YAPILMIŞ BİLEREK Mİ BİLMEYEREK Mİ SİZE KALMIŞ AYRICA YÜZDE 50 NE DEMEK YAAA!
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